男星泰國按摩險被闖「私密處」！他嚇傻拒絕：爸媽還在旁邊

娛樂中心／游舒婷報導

藝人許志豪不僅會主持又會唱歌，受到不少廠商喜愛，不只狂接商演，又是《超級紅人榜》、《綜藝一級棒》、《唱歌給你聽》的主持人，工作排滿滿。日前他趁工作空檔安排孝親旅遊，帶爸媽去泰國玩，除了孝順爸媽刷卡不手軟，他也分享自己在泰國差點被闖入私密處的故事。

許志豪趁工作空檔出國旅遊。（圖／取自臉書）

許志豪向《TVBS新聞網》分享，因為這趟孝親之旅是安排在工作空檔，直到去曼谷的前一晚他都還在忙工作，一落地就找了間泰式按摩店要放鬆一下，還帶著爸媽一起。他選擇60分鐘的按摩方案，沒想到師傅卻越按越深入，不僅試探敏感部位，還試圖闖「私密處」，更大膽詢問：「要不要來點特別的？」讓他嚇到趕快拒絕。

廣告 廣告

除了按摩的故事外，許志豪還分享，這次的旅程他花錢不手軟，為了讓父母舒服旅遊，特別安排他們坐商務艙，安排的行程也相當高級，3天卡費就刷了30萬。

更多三立新聞網報導

能讀名校是投對胎？她考上北一女驚覺：全班只有我爸是工人

度假驚魂！飯店萬能鑰匙外流 女睡一半房門「被解鎖打開」

66歲胡瓜全身遍布大小傷 突吐心中遺憾：就這樣離開了

打拚24年！員工嘆年終只有3600：想離職 釣出大票「更慘苦主」

