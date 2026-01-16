男星消失6年真相曝光！滑倒重摔「癱瘓坐輪椅」 他哽咽：人生完全崩塌
記者王培驊／綜合報導
曾活躍於演藝圈、同時擁有模特兒與前籃球員身分的南韓藝人吳承煥（오승환），近年突然淡出螢光幕，行蹤成謎。近日他現身YouTube節目《WERACLE》時，卻是以輪椅代步登場，親口揭露自己已坐輪椅長達6年的真相，讓不少觀眾震驚不已。
以TikTok網紅「Wooni」身分重新被看見的吳承煥透露，意外發生在某個寒冷的冬天，當時他下班返家途中，因社區花圃旁路面結冰，不慎向後滑倒，後腦與頸部重重撞地，造成第5、6節頸椎受損，從此人生急轉直下。他坦言：「從受傷那一刻起，我的人生完全崩塌了。」曾擁有7年籃球員生涯，轉型演員、模特兒後正全力磨練演技，卻在最關鍵的時刻遭逢重創，讓他一度陷入極度低潮，甚至長時間不與人說話，反覆思考「我還能這樣活著嗎」。
受傷初期，吳承煥選擇逃避現實，幾乎每天睡到下午兩、三點才醒。他在節目中哽咽回憶，自己之所以沉迷睡覺，是因為「只有在夢裡，我才能奔跑、打球，還能清楚感覺到籃球在手中的觸感」，但每次醒來發現無法動彈，巨大的落差感都讓他再次跌回深淵。
復健之路同樣艱辛。他坦言起初連復健都不想面對，直到父母對他說：「就先做到你能做到的程度，之後再後悔也不遲。」這句話成了支撐他的關鍵力量。他開始勉強自己投入復健訓練，狀況也慢慢改善，目前右腳已恢復不少，但左腳仍呈現癱瘓狀態，生活至今依舊充滿挑戰。
為了重新與世界產生連結，加上朋友知道他喜歡與人互動，建議他嘗試透過TikTok直播，吳承煥在2022年踏出關鍵一步。起初直播間僅有不到10名觀眾，他也刻意避免拍攝自己坐輪椅的畫面，擔心被誤會「賣慘」。直到某天獲得泰國男星Charlie的公開推薦，粉絲數量瞬間暴增，人氣一路攀升，甚至在前往泰國時受到粉絲接機，讓他至今仍覺得不可思議。
他笑說，第一次到泰國時看到兩名保全朝自己走來，還以為是因為坐輪椅需要協助，沒想到一出關就看見滿場穿著印有他照片團體服的粉絲尖叫迎接，場面宛如巨星出巡。如今的Wooni不僅靠直播自立更生，還在TikTok Community FEST 2025拿下第一名，更積極投入公益，曾到泰國孤兒院擔任籃球裁判，體會幫助他人的快樂。
他的故事曝光後，也在韓網引發大量討論。有網友感嘆：「只是在人行道上滑倒，竟然就癱瘓了，真的太殘酷了，何況他還是運動員出身，接受現實一定非常痛苦。」也有人震驚表示：「以前覺得在冰面跌倒不算什麼，現在才知道真的可能一輩子走不了路。」更有身障網友現身鼓勵：「我已經身障17年了，現在每天運動不是為了再站起來，而是為了不要更糟，真的很佩服你，繼續加油！」當然也不乏輕鬆留言笑稱：「不得不說，他的長相真的很吃泰國市場，難怪會被泰國藝人注意到。」甚至直呼：「真的是老天在某個時刻拉了他一把。」
在節目最後，吳承煥也用一貫的陽光笑容鼓勵所有身障者：「就算坐在輪椅上，我也能比任何人都過得更幸福。」他希望自己的故事，能成為別人繼續走下去的力量。
