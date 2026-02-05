男星澳門賭博一夜致富！嗨領80萬立刻「8隻手按摩」 享受「狂妄財富自由」現況曝光

陳希聖（右起）、王琄、吳念真、楊麗音出席《人間條件八-凡人歌》記者會。劉耀勻攝

73歲名導吳念真編導的舞台劇《人間條件八-凡人歌》5日舉辦記者會，劇情描述陳希聖飾演的男主角退休後中彩券頭獎，陳希聖也自爆，約25年前，就享受過「一夜致富」快感。

陳希聖曾買樂透中8萬多，後來去澳門玩拉霸，贏得80幾萬台幣第二大獎，立刻「8隻手（4個人）」幫他按摩，還有第5人陪聊天，去餐廳點最貴的海鮮來吃，「那幾天過了人生中最狂妄的財務自由生活。」但很快就賭完，因此也勸誡：「沈迷賭博一定傾家蕩產。」

陳希聖曾享受過一夜致富快感。劉耀勻攝

吳念真被要求中獎讓兒領：變遺產很麻煩

而5日正巧台灣威力彩獎金累積飆到9.7億，吳念真也在太太的提醒下買了彩券，還被要求，如果中了要讓這齣劇的執行導演、親兒子吳定謙去領，「不然變遺產很麻煩。」他也透露會用自己與兒子、2個孫子的「人生密碼」去選號碼，招認沒有太太的，「這個要解釋起來就麻煩了。」

《人間條件八》2023年首演時，吳念真的太太才知道：「原來你一直有在買彩券。」吳念真則透露，累積金額飆破5億時，他才會去買，因為他有許多公益團體，算一算要分給每個單位的金額，至少要5億才夠。

吳定謙（左）擔任《人間條件八-凡人歌》執行導演。劉耀勻攝

劇中陳希聖的角色退休後在家毫無存在感，為了證明自己「還有用」，每天固定買彩券，直到有一天真的中了頭獎。吳念真自認現在已呈現半退休狀態，只希望不要變成討厭的老人，被催生《人間條件》系列第9部劇本，吳念真笑喊：「你們沒有對我這個快75歲還在工作的人充滿同情嗎？」



