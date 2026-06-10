男星激戰！6新人搶奪「跨國愛情劇」男主角席位！ 殘酷淘汰白熱化

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四季線上／黃睿筌報導

現代人生活忙碌，好好放鬆一下肯定是我們的共同願望。或許你最近正準備追劇，或想找個節目輕鬆一下，而這次在6/11日起每週四、五晚間19:30播出精彩的《1147公里：男主角誕生》，講述六位南韓新人男演員入選，參加一場為期一個月、共同生活的訓練營，在這段期間裡，他們將接受各種演技挑戰、工作坊課程，以及層層淘汰；而這一切，都是為了爭取一部全新跨國愛情劇中那個令人渴望的男主角角色，並與一位日本女演員共同主演。

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節目由《背著善宰跑》共同導演尹鍾浩與《法官大人》編劇金在煥坐鎮支持，融合了實境內容、戲劇開發過程，以及表演所帶來的情感壓力。隨著每個人的個人故事逐步展開，競爭也愈來愈白熱化，最後，只有一位演員能站上舞台最中央，你認為究竟是誰呢？

四季線上的頻道陣容豐富又多樣，無論你是喜歡美食烹飪、想學肌膚保養技巧，還是愛好懸疑破解與靈異故事，都能找到你的最愛的專屬頻道。把握時間，好好喘口氣，讓四季線上精彩節目陪伴你度過愉快又有趣的夜晚。

👉6/11日起每週四、五晚間19:30播出精彩的《1147公里：男主角誕生》

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