男星灌冷媒失誤！「起火瞬燃全身」遭判40％燒燙傷

彭正透露，年輕時換冷媒操作不當，導致身體有40%的燒燙傷。（圖／FB@彭正）

台語歌手彭正，憑藉歌唱選秀節目出道，深受婆媽喜愛。但在出道之前，他曾做過冷氣空調相關產業，殊不知一個操作疏失，竟導致他全身高達40%嚴重燒燙傷，留下永久性的傷疤，讓眾人看了好驚訝。

彭正近日在節目《11點熱吵店》分享，當時他正進行將氧氣從大罐冷媒充填至小罐的作業。結果他打開了大罐的開關，卻忘記要先開啟小罐的連接閥，導致巨大空氣壓力瞬間在連接口爆開，產生的摩擦火花引發火災。由於當時正值9、10月的秋冬之際，他身穿容易起火的棉質T恤，導致火勢迅速延燒，燒了10幾秒後，上半身的衣服與皮膚已瞬間損毀。

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後來經醫院判定，彭正全身有40%的面積遭受燒燙傷，傷勢大多集中在前胸與後背。他坦言，燒燙傷病人在清創與復健過程中毫無尊嚴，為了讓沒有彈性的疤痕組織撐開，他必須穿著壓力衣進行高強度的復健，再看到許多病友，同樣因為疼痛而哭喊，那段過程極其痛苦。

而在意外發生後的半年，彭正陷入嚴重的自卑感，為了遮掩傷疤，即便在炎熱的夏天也堅持穿著長袖。此外，由於燒傷部位的毛細孔全毀，導致身體無法正常調節體溫，這讓他變得比一般人還要怕熱，每到夏天就是躺在冰涼的石英磚地板上，或透過沖冷水、喝冰水來降溫。

好笑的是，主持人阿KEN為了緩解氣氛，試圖找出正面意義，竟當面詢問彭正，「就是說當初，你要是沒有發生這件事情的話，也許不會走上歌手這條路？」結果彭正竟遲疑了幾秒，「欸...也說不定喔！」在阿KEN的暗示「你說對就好了」，他才趕快點頭，「對對對！」讓大家笑翻。

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