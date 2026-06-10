男星無預警拋「退演藝圈」震撼彈 下一步動向曝光：成為消防員

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娛樂中心／蔡佩伶報導

韓國演員安昌賢外型帥氣，曾在電視劇《綁架之日》、《善良的女人夫世彌》大放異彩，讓觀眾留有印象，怎料星途備受關注的他，無預警透過社群拋出退演藝圈震撼彈，表示想成為一名「打火兄弟」，讓粉絲詫異不已。

安昌賢8日在社群發出引退聲明，透露至今為止的演員之路即將畫下句點，至於未來的規劃，安昌賢提到想要成為一名消防員，期盼能拯救無數生命，雖然目前還沒實現目標，不過安昌賢並未放棄希望，而是會繼續接受挑戰。

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雖然網友對於安昌賢退圈一事感到震驚，但眾多粉絲還是選擇尊重安昌賢的選擇，紛紛獻上祝福，「我相信你一定能通過考試，完成寶貴的使命」、「我會一直支持你的」。

安昌賢提到未來想當消防員。（圖／翻攝自Threads）

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