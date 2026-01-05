男星爆劈腿「3天戰2女」！過夜畫面剛曝光又聊色 她火速切割：目前單身
記者王培驊／綜合報導
中國網紅司曉迪日前爆料引發「睡遍頂流之亂」，點名多名男星，包含鹿晗、檀健次等人，演員周奇也被捲入風波。事件尚未平息，周奇又被拍到與女星向涵之同返住處過夜，兩人在家門口互動親密，一度被外界解讀為熱戀中。
狗仔拍攝畫面顯示，2025年12月17日至18日，向涵之拖著行李入住周奇住所，兩人一同出席活動後深夜返家，並在門口擁抱告別。消息曝光後，司曉迪隨即公開與周奇的聊天紀錄，內容顯示周奇在與向涵之過夜隔天，仍主動傳訊與司曉迪聊天，談及見面與私密話題，甚至替她預訂飯店房間，司曉迪因此指控周奇同時與兩名女性往來。
司曉迪公開的對話中，更直接質問周奇，質疑對方在與向涵之交往期間仍持續聯絡自己，直言「是不是看我好騙」，並痛斥對方行為不誠實。相關截圖曝光後，迅速引發網友討論，也讓周奇成為事件中熱搜焦點。對此，周奇工作室於1月4日發表嚴正聲明，強調「沒有劈腿、沒有亂搞」，指司曉迪公開的聊天紀錄與事實不符，已委託律師蒐證並啟動法律程序，並呼籲外界理性看待相關言論。聲明中也澄清，網傳「使用小號聯絡粉絲」的說法早在2019年即被證實為不實內容，與周奇本人無關。
向涵之方面則未正面回應風波細節，她先是在微博發文僅附上「人在跑步」及「包包」貼圖，引發網友揣測。1月5日，其經紀公司「鮮花盛開影業」轉發該貼文並配文「單身，在趕工」，正式對外表示向涵之目前單身，並將重心放在工作上，此舉也被外界視為間接回應戀情狀態。
相關話題持續延燒，微博與社群平台留言區湧入大量討論聲音，有網友認為工作室宣布向涵之單身，等同於雙方已快速分手，也有人感嘆「分手比換季還快」。另有部分網友將焦點放在男方行為，直言面對頻繁傳訊、同時往來的狀況，女生應及時止損；也有人質疑，司曉迪爆料名單中涉及多位男星，卻僅周奇持續登上熱搜，引發外界對輿論走向的討論。截至目前，事件仍各說各話，相關爭議後續發展，仍有待當事人或司法程序進一步釐清。
更多三立新聞網報導
陳曉離婚6天爆新緋聞！多次被點名關係匪淺 她家醜被挖：親爸控遭棄養
桂綸鎂崩潰爆哭！西島秀俊承接所有情緒 她親曝兩人感情：永遠能接住我
Jisoo生日豪氣寵粉！親陪103人「吃海底撈吃到飽」 再抽3C大禮送iPhone
74歲韓影帝離世！「電影人葬禮」最高規格 李政宰、鄭雨盛親自抬棺送行
其他人也在看
王祖賢親揭「事業巔峰引退真相」！ 駁與前男友齊秦相關
王祖賢1月4日在美國矽谷中醫論壇分享艾灸理念時，佩戴口罩亮相。首次談到在年僅37歲的演藝事業巔峰時引退原因，她直言「在最好的狀態時引退，留給大家一個美好的回憶就夠了。」她透露於1984年學生時期因被發掘出道而踏入演藝圈，但其實自己並不喜歡這種「日夜顛倒、作息混亂...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 7
陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性 新戲爆紅「疑暗酸前夫」
男星陳曉去年2月與陳妍希一同發布離婚聲明，證實8年婚斷，消息震驚兩岸娛樂圈。近來陳妍希在《狙擊蝴蝶》合作小19歲男星周柯宇再度翻紅，陳曉與陳妍希的離婚傳言也再度被挖出，盛傳陳曉當時離婚心意十分堅決，寧願放棄2.5億人民幣（約11億元新台幣）也要離，而陳妍希也曾說過對陳曉第一印象是「沒定性」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 21
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 10
馬國弼簽賭欠千萬債務！胡瓜、康康出手援助暖舉曝光
藝人馬國弼（原藝名馬國畢）2013年簽賭欠下5千萬元巨債，為了避免連累妻女，與愛妻協議離婚，近年不僅積極打工，更接下民視本土劇《豆腐媽媽》演出，希望早日將債務還清，他近來受訪時，透露印象最深刻就是受到康康相助，為此相當感恩。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 16
胡瓜自曝健檢肺部出現「毛玻璃」 醫直言：肺腺癌的開始
胡瓜近年積極經營 YouTube 頻道《下面一位》，不斷挑戰各種人生初體驗，最新一集更邀來資深藝人檢場與「筋肉人」潘若迪同框，三人年齡相加超過200歲，互動火花十足。節目一開始便聊到健康話題，三人對身體狀況都有相同的憂慮。潘若迪與檢場因長年工作累積不少職業傷害，胡瓜也罕見自曝，幾年前健檢時曾被醫師提醒肺部出現「毛玻璃」狀況，甚至直言「那就是肺腺癌的開始」，所幸目前皆有定期追蹤檢查，身體狀況仍在掌握之中。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 1
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 15
曾志偉正式卸任TVB電視總經理「新身分」曝！台上致詞自嘲：江郎才盡
72歲經典大咖港星曾志偉，近年身兼 TVB 總經理一職，任內積極推動節目改革，然而外界盛傳他即將卸下職務的消息已久，卻始終未獲本人證實。直到昨《萬千星輝頒獎典禮2025》圓滿落幕，TVB 特別在典禮尾聲頒發新增的重量級獎項「萬千光輝榮譽傳奇」，由好友譚詠麟親自遞獎，曾志偉也在台上時正式證實，自己將卸下總經理一職，轉任顧問角色。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 16
韓國影帝安聖基過世享壽74歲⋯進食噎到昏迷六天仍回天乏術
韓國影帝安聖基5日過世，享壽74歲。他於12月30日在家中進食時不慎噎到昏倒，隨後被送往醫院急救，之後一直處於昏迷狀態，在加護病房接受治療，沒想到與死神搏鬥六天後仍回天乏術。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 37
成龍疑和女兒破冰！她罕見開口談父女互動：常看我作品 傳曾暗中被金援
71歲的國際巨星成龍，近年逐漸對家庭關係展現反思態度，除了日前坦承過去對兒子房祖名過於嚴厲，導致父子關係疏遠，與非婚生女兒吳卓林的關係，也被外界發現似乎出現微妙變化。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 41
大牙離婚阿廖師半年！跨年夜許願新戀情 被問再婚「6字回應了」
大牙（周宜霈）去年8月無預警拋出震撼彈，宣布已於前一個月與羽球教練「阿廖師」（廖勛威）結束5年婚姻，消息曝光後震驚一票網友。如今迎來新的一年，她也在跨年夜吐露心聲，許下對新戀情的期待，引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 34
李亞萍刷爆余天6位數額度卡 「買這2樣」被嫌她嗆：臭老頭
娛樂中心／徐詩詠報導現年73歲的資深藝人李亞萍日前透露自己失智、失憶等症狀，讓外界相當關心她的身體情況。近期她嘗試錄綜藝節目回到螢光幕前，在兒媳陪伴下一起登台。不過，余祥銓透露李亞萍刷爆先生余天的40萬額度信用卡，僅為了買2件商品，讓余天忍不住對兒子抱怨。李亞萍得知後當場動怒，嗆余天「臭老頭你什麼東西」。民視 ・ 21 小時前 ・ 41
名場面不輸A-Lin！台東縣長饒慶鈴「熱情致詞」被挖出 網笑：絕對有喝
2026台東跨年晚會今年由天后張惠妹領軍回到家鄉演出，超強卡司包含歌后A-Lin（黃麗玲）、戴愛玲，讓網友大讚今年台東縣的跨年晚會「封神」。其中，A-Lin在台上大膽開台東縣長饒慶鈴玩笑，爆笑片段在網路上瘋傳。值得一提的是，後續有網友翻出饒慶鈴過去出席活動的影片，忍不住笑虧：「縣長應該也有喝」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
賴清德緊張了？邱毅曝這3人抓「致命把柄」
[NOWnews今日新聞]為協助民眾黨立委陳昭姿推動《人工生殖法》草案，民眾黨前主席柯文哲2日現身立院，不只拜會國民黨團，還與民進黨團總召柯建銘握手大和解。前立委蔡正元說，老柯與柯P見面，像是老先覺過...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 128
北海道捕獲野生陳冠希！陪女兒滑雪超暖爸 素顏狀態卻引發網友熱議
陳冠希近日現身日本北海道滑雪場，陪伴老婆與女兒同行，不僅展現父愛一面，素顏狀態也意外成為網友熱議焦點。日本北海道二世谷向來是藝人與名人偏愛的滑雪勝地，日前才有網友在當地裸湯巧遇阮經天，引發討論，近日又有遊客在滑雪場認出陳冠希一家三口同行出遊。目擊者指出，陳冠希帶著老婆秦舒培與女兒現身雪場，全程陪伴孩子活動，畫面十分溫馨。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 37
Jisoo生日豪氣寵粉！親陪103人「吃海底撈吃到飽」 再抽3C大禮送iPhone
BLACKPINK成員Jisoo在31歲生日之際，再度用行動證明什麼叫「寵粉天花板」，她於1月3日特別策畫一場生日逆應援活動，透過抽選方式邀請103名粉絲齊聚知名火鍋品牌海底撈，不只親自現身陪吃陪聊，當天所有餐點費用也由她一手包辦，現場消費完全不設上限，消息曝光後立刻在韓網掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
米可白自爆2月將動刀！南下拍戲「壓力大到情緒耗盡」 親吐：昏睡兩天
女星米可白一向樂於在社群分享工作與生活點滴，4日晚間她曬出一張近照，意外透露自己即將在2月初接受鼻部手術，也同步吐露近期拍戲後身心俱疲的真實狀態，引發粉絲關心。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 11
扛《尋秦記》票房⋯古天樂驚傳病倒住院 睽違12年驚喜宣布來台
由古天樂、林峯、宣萱領銜主演的電影《尋秦記》，自上映以來橫掃港澳及中國大陸市場，票房連連創下影史新高。然而，在票房凱旋的背後，身兼總監製與男主角的古天樂卻驚傳因體力透支緊急住院。昨（2）日粉絲圈與影院現場紛紛傳出古天樂缺席活動的消息，引發全網對於這位「影壇勞模」身體狀況的高度關注。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 8
韓國老家跨海傳噩耗！邊荷律悲痛證實父親辭世
中信兄弟知名韓籍啦啦隊員邊荷律於今（3）日突然宣布因父親驟然辭世，不得不中斷在台灣的行程，緊急返韓處理後事。她原訂當天出席台中一場一日店長活動，並已提前抵達台灣，卻因突如其來的噩耗不得不取消活動，改由另一位啦啦隊成員怡琪代班。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
古力娜扎親密戲超主動 對侯明昊甜喊「來非禮你了」
侯明昊說：「我在看過劇本後馬上就答應演出了，因為劇情實在太出色，我的角色前後反差大，從狀元成了馬夫又變僕人再到女婿候選人之一，恢復記憶後又變回充滿野心的巡案，演起來很痛快有爽感。」古力娜扎飾演的女主角榮善寶則是冷靜清醒的事業型大女主，她不只是名門千金，更...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 1