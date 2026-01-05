男星爆劈腿「3天戰2女」！過夜畫面剛曝光又聊色 她火速切割：目前單身

記者王培驊／綜合報導

中國網紅司曉迪日前爆料引發「睡遍頂流之亂」，點名多名男星，包含鹿晗、檀健次等人，演員周奇也被捲入風波。事件尚未平息，周奇又被拍到與女星向涵之同返住處過夜，兩人在家門口互動親密，一度被外界解讀為熱戀中。

中國男星周奇被爆料劈腿。（圖／翻攝自微博）

狗仔拍攝畫面顯示，2025年12月17日至18日，向涵之拖著行李入住周奇住所，兩人一同出席活動後深夜返家，並在門口擁抱告別。消息曝光後，司曉迪隨即公開與周奇的聊天紀錄，內容顯示周奇在與向涵之過夜隔天，仍主動傳訊與司曉迪聊天，談及見面與私密話題，甚至替她預訂飯店房間，司曉迪因此指控周奇同時與兩名女性往來。

廣告 廣告

工作室發文表示，向涵之目前感情狀態是單身。（圖／翻攝自微博）

司曉迪公開的對話中，更直接質問周奇，質疑對方在與向涵之交往期間仍持續聯絡自己，直言「是不是看我好騙」，並痛斥對方行為不誠實。相關截圖曝光後，迅速引發網友討論，也讓周奇成為事件中熱搜焦點。對此，周奇工作室於1月4日發表嚴正聲明，強調「沒有劈腿、沒有亂搞」，指司曉迪公開的聊天紀錄與事實不符，已委託律師蒐證並啟動法律程序，並呼籲外界理性看待相關言論。聲明中也澄清，網傳「使用小號聯絡粉絲」的說法早在2019年即被證實為不實內容，與周奇本人無關。

中國男星周奇被爆料劈腿。（圖／翻攝自微博）

向涵之方面則未正面回應風波細節，她先是在微博發文僅附上「人在跑步」及「包包」貼圖，引發網友揣測。1月5日，其經紀公司「鮮花盛開影業」轉發該貼文並配文「單身，在趕工」，正式對外表示向涵之目前單身，並將重心放在工作上，此舉也被外界視為間接回應戀情狀態。

相關話題持續延燒，微博與社群平台留言區湧入大量討論聲音，有網友認為工作室宣布向涵之單身，等同於雙方已快速分手，也有人感嘆「分手比換季還快」。另有部分網友將焦點放在男方行為，直言面對頻繁傳訊、同時往來的狀況，女生應及時止損；也有人質疑，司曉迪爆料名單中涉及多位男星，卻僅周奇持續登上熱搜，引發外界對輿論走向的討論。截至目前，事件仍各說各話，相關爭議後續發展，仍有待當事人或司法程序進一步釐清。

更多三立新聞網報導

陳曉離婚6天爆新緋聞！多次被點名關係匪淺 她家醜被挖：親爸控遭棄養

桂綸鎂崩潰爆哭！西島秀俊承接所有情緒 她親曝兩人感情：永遠能接住我

Jisoo生日豪氣寵粉！親陪103人「吃海底撈吃到飽」 再抽3C大禮送iPhone

74歲韓影帝離世！「電影人葬禮」最高規格 李政宰、鄭雨盛親自抬棺送行

