男星爆撿屍醜聞！再遭控破壞家庭：帶我老公花天酒地

韓星朴施厚憑藉《檢察官公主》、《清潭洞愛麗絲》走紅，沒想到卻爆出「撿屍」醜聞，重創演藝事業。近日網紅A女爆料，因為朴施厚帶壞前夫，讓他沈迷在女人堆及酒精裡，導致家庭破碎，孩子沒得到良好照顧，掀起網友議論。

根據韓媒《The Fact》報導，A女與前夫在2018年離婚，不過當時他們仍住在一起，也能照顧一對子女。不過前夫認識朴施厚後，不僅跟著對方花天酒地、疏忽家庭，並在2021年要Ａ女搬出去，最後她甚至連小孩都見不到。

A女透露，一年見孩子的次數不到10次，前夫還會千方百計阻止她與孩子聯繫，不過其中一個小孩患有自閉症，需要花多一點心思照顧，長久累積下來，讓她終於忍不住直闖對方家，沒想到卻看到孩子腿上都是傷口和膿包，前夫甚至只是隨意塗抹藥膏而未就醫，讓她痛批「根本就是虐待」。

A女坦言，前夫雖然在認識朴施厚之前會進出酒店，但不至於疏忽家庭，然而現在甚至幫一個女人安排住所、支付生活費。A女強調，手上有朴施厚及前夫去聲色場所找女性尋歡的證據，她只想要拿回贍養費及小孩的撫養權，並要朴施厚與前夫承認做過的事情。對此，朴施厚則否認指控，並對A女提告毀損名譽。

