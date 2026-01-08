男星爆秘戀小16歲女星！遭疑「交往時未成年」 女方親回：願負法律責任

記者王培驊／綜合報導

中國男星檀健次近日緋聞風波不斷，繼日前遭網紅司曉迪指控有感情糾葛後，7日再被點名出現「新嫂子」。19歲新人女星劉一諾突然在社群平台公開與檀健次交往的相關證據，包含多張同款物品照片，間接證實兩人曾有一段戀情，不過事件曝光後，外界焦點迅速轉向女方年齡問題，質疑兩人交往期間她是否仍為未成年。

劉一諾在文章下留言回應粉絲。（圖／翻攝自微博）

對此，劉一諾隨後透過社群平台親自回應，明確表示與檀健次交往時「已經成年」，強調雙方關係單純，並不存在任何外界揣測的複雜情況。她也補充說明，這段感情是由她主動提出分手，目前已經結束，希望外界不要再過度延伸解讀。

廣告 廣告

劉一諾在文章下留言回應粉絲。（圖／翻攝自微博）

隨著討論持續延燒，劉一諾今（8）日再度發文，針對網路上出現的各種質疑與指控做出進一步說明。她表示，近期在多個平台發現針對她的不實、抹黑與污衊言論，甚至包含惡意P圖、剪輯與偽造內容，雖然目前尚未形成大規模輿論，但已開始積極蒐證，並強調「絕不姑息」。她也公開表態，願意為自己所有言論負起法律責任，直言若有任何不實之處，歡迎外界透過法律途徑處理，並向關心她的人致謝，表示會好好保護自己。

檀健次（左）爆秘戀小16歲的劉一諾（右）。（圖／翻攝自微博）

劉一諾在文章下留言回應粉絲。（圖／翻攝自微博）

回顧事件本身，檀健次現年35歲，劉一諾則為2006年出生，兩人年齡差距達16歲，因此在戀情曝光後，引發部分粉絲與網友對交往時間點與法律層面的討論。對於這波風波，檀健次並未正面回應交往細節，僅在社群平台上傳一段與愛犬互動的影片，並留言寫下「PROOF：三隻單身狗」，間接表明目前單身狀態。

至於劉一諾，她則坦言，原本只是想記錄一段曾經存在的感情，也不希望自己被簡化成「曾經被爆料的女生」這樣的標籤，認為每個女生都值得被尊重，未料事件會持續發酵，對外界造成困擾，因此向公眾致歉。

事件曝光後，網路上出現不同聲音，有網友認為檀健次並未否認戀情、僅強調目前單身，邏輯上並不衝突；也有人建議女方若想徹底澄清，應一次性提出完整證據，否則恐長期遭受流言困擾。也有支持者指出，劉一諾已多次強調交往時已成年、雙方已分手，呼籲外界理性看待，不必無限上綱。目前雙方皆未再進一步公開更多細節，相關討論仍在網路上持續發酵中。

更多三立新聞網報導

古天樂抵台了！「睽違12年再來」他現身機場親回：很開心 兩天行程曝光

68歲男星遭醫警告「6月內恐失明」！視力急速惡化 認了：那晚哭到天亮

鄭雨盛、李政宰現身擔任喪主！影帝安聖基明告別式 大咖影星齊聚送前輩

TWICE彩瑛驚喜現身機場！暫停活動後「歸隊飛美國」 大巨蛋確定9人合體

