男星爆罹腦動脈瘤「隨時會死」痛哭！醫揭高血壓恐致命

37歲韓國演員丁一宇自曝10年前被診斷出腦動脈瘤，得知自己「隨時可能會死」的他，在聖地牙哥朝聖時忍不住放聲痛哭。專家指出，腦動脈瘤平時可能沒有症狀，一旦破裂引發腦出血恐致命，而高血壓是造成腦動脈瘤主要成因與破裂禍首。

韓國男星丁一宇外型帥氣，有「微笑王子」和「歷史劇男神」稱號，代表作品有《49天》、《擁抱太陽的月亮》、《灰姑娘與四騎士》等熱門韓劇，近期以KBS周末劇《華麗的日子》回歸。日前他在節目中透露，10年前他被診斷出腦動脈瘤的一段經歷。

韓星自爆罹病 恐懼病情三度朝聖

丁一宇說，27歲時他正值事業輝煌階段，卻被診斷罹患腦動脈瘤，因為對病情的恐懼，他有一段時間封閉自我，對未來一片茫然，「不知道明天會怎樣」，心想「不如先出發（旅行）吧」，於是三度踏上西班牙聖地牙哥朝聖之路，在教堂參加朝聖者彌撒時，想到自己可能隨時會死，忍不住放聲痛哭。

出道近20年，丁一宇說，自己也不知道為什麼哭得那麼厲害，但經過大哭一場之後，他的心反而平靜了許多，爾後除了細心關照自己的健康狀況，更在演藝事業上精進，締造了如今的亮眼成績。

腦動脈瘤不是腫瘤！高血壓是主要危險因子

腦動脈瘤很危險嗎？新竹台大分院神經外科主治醫師徐秋豪解釋，腦動脈瘤並不是真正腫瘤，而是腦血管壁因長期血流衝擊而向外膨出，形成如氣球般的瘤狀物，未破裂前的腦動脈瘤大多沒有任何症狀，但它就像一顆不定時炸彈，隨時可能因為脹大或血液衝擊力量太強而破裂，一旦破裂，便可能造成致命性腦中風。

徐秋豪說明，腦血管瘤最常見的成因是高血壓，當血壓波動過大時，較容易伴隨腦動脈瘤發生，甚至破裂。腦動脈瘤多發生在40至70歲間，50歲以上女性風險略高，但也有年輕患者是由於先天結構上血管異常，平時沒有症狀不自知，透過健檢才發現。

腦內不定時炸彈！爆炸性頭痛是破裂警訊

腦動脈瘤平時無明顯症狀，往往等到健檢或壓迫神經出現頭痛、麻痺等症狀時才被發現。

徐秋豪表示，腦動脈瘤產生壓迫時，可能會出現頭痛、神經麻痺、視野缺損、反應遲鈍等症狀；萬一發生破裂，造成腦出血，典型症狀是突發的爆炸性頭痛，往往還合併頸部僵直、噁心或嘔吐，嚴重時意識改變，死亡率極高。

腦動脈瘤2大治療方式 複合式手術提高成功率

治療腦動脈瘤主要分為「開顱動脈瘤夾閉」及「動脈瘤栓塞」2種方式，無論哪一種治療方式，都需要盡快接受治療，由神經外科醫師及整個醫療團隊謹慎地照護，才能有較好的預後，目前大型醫院的複合式手術室能為複雜且困難的腦血管手術，在血管攝影系統的輔助下，大幅降低手術的風險。

防治高血壓 預防腦動脈瘤生成、破裂

徐秋豪強調，腦動脈瘤在未破裂時幾乎沒有症狀，一旦破裂後風險就相當高，因此定期檢查、及早治療，並維持良好生活習慣，控制血壓，才是避免意外發生的最佳方法。

