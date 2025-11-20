男星爆遭結婚3年老婆背叛！親友問何時懷孕 她脫口「他有問題」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

《Talk Talk秀台語》第二季由浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒聯手主持，評審長由許效舜、黃豪平領軍，本周五邀來資深女演員楊麗音擔任節目評審，她「人人好」的性格也展現在評選標準上，讓感到被背叛的許效舜忍不住吐槽「好人都給你當就好」。

楊麗音擔任本集節目評審。（圖／公視台語台提供）

演戲超過40年的楊麗音出場就緊張的站錯位置，好友許效舜趕緊提醒她正確站位，她以分享挑選新鮮魚貨的內容帶到本周主題「用心顛倒氣惱心」，她說的太過投入後突然發現自己並非參賽者而是評審，臉上不禁露出慌張表情，結果又被許效舜笑虧「你是來騙錢的嗎？」

廣告 廣告

演員余思達提到，他求學時期曾遭到同儕背叛，但那些都過去了沒有關係；現在最讓他切心的是結婚3年的老婆牟韻潔，他說，老婆是外省人，台語不夠輾轉，有次夫妻倆在老家跟親友團聚時，老婆獨自一人面對親友們追問何時懷孕，沒想到老婆竟然驚吐：「他有問題！」讓場面瞬間安靜。《Talk Talk秀台語》第二季從9月26日起，每周五晚上8點於公視台語台、YT播出，當晚9點在DAY DAY台語台YT頻道進行首播。

余思達透露遭到老婆背叛。（圖／公視台語台提供）

更多FTNN新聞網報導

《大學生了沒》男星結婚3年後悔了！爆料老婆顧人怨 「煮菜難吃從沒失望過」

謝金晶爆豬哥亮「藏多年壞習慣」！老婆娶4位原因曝光 嘆：我爸用心良苦

啦啦隊女神筠熹遭詐騙！「1個月內被騙光200萬」 楊繡惠驚呆自爆都被騙身體

