男星爆一夜情墮胎！突遭前女團成員曬「比中指」封鎖 工作室急回應

一張封鎖截圖在社群平台曝光，搭配比中指表情符號與一句耐人尋味的留言，前女團成員金子涵直接「拉黑」中國男星蔡徐坤。由於兩人過去僅在選秀節目《青春有你2》中以製作人與學員身分有公開交集，加上各自的過往風波，使事件迅速登上微博熱搜冠軍，輿論瞬間炸鍋，蔡徐坤工作室也隨即出面回應。

蔡徐坤（左）於2020年擔任中國選秀節目《青春有你2》製作人，金子涵（右）是參賽學員。（圖／翻攝自青春有你微博）

金子涵近日在小紅書公開封鎖蔡徐坤的畫面，隨後發了一個比中指表情符號，並留下一句耐人尋味的英文留言：「Can one give kindness to others in the same way？（能否以同樣的方式給予他人善意）」。事件曝光後迅速引發熱議，她接著分享了美國歌手Doja Cat的歌曲《Disrespectful》（失禮）。雖然歌詞原文並未明確指向某個人，但部分網友將其解讀為暗諷男方表裡不一，並以「騙子」及「為了把妹不擇手段」形容其行為，認為是對蔡徐坤的隱晦嘲諷。

金子涵無預警封鎖蔡徐坤，此舉瞬間登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

蔡徐坤2017年透過選秀節目《偶像練習生》奪冠，與台灣成員陳立農等人組成限定團體NINEPERCENT，C位出道立即引爆粉絲關注。然而，2023年他卻爆出桃色風波，媒體報導涉及一夜情甚至逼女方墮胎，引發網路輿論譴責，形象一度跌落谷底。隨後，他向法院提告，控告傳聞不實並勝訴，所獲賠償金也捐作公益。近年蔡徐坤將重心回歸音樂與演藝事業，並計畫於2026年2月推出新專輯，力圖重塑事業版圖。

金子涵現年26歲，曾在美國華裔小姐選拔中獲得季軍及最佳才藝獎。她於2020年參加選秀節目《青春有你2》，最終獲得第11名，因剛好卡在成團位之外，被網友稱為「意難平」。節目中，她以亮眼外型和實力圈粉，但也曾因體態問題成為輿論焦點，先後歷經「過胖」與「過瘦」的網路批評。之後加入樂華娛樂旗下女團「NAME」出道，但活動期間也多次因健康因素暫停工作。

金子涵退圈又剃光頭，令人擔心其身心狀況。（圖／翻攝自微博）

2025年4月，金子涵無預警宣布退出演藝圈，回歸個人生活。此後，她因暴瘦及剃平頭的造型，引發外界關注與粉絲心疼，部分網友甚至注意到疑似自殘的痕跡。她曾在社群平台分享近況，表示正在調整身心狀態並適應新生活。

對於此次事件，蔡徐坤工作室迅速回應，強調兩人僅在節目錄製期間有公開交集，並未有其他互動，同時呼籲粉絲以官方消息為準，將焦點放回蔡徐坤即將推出的新專輯。事件曝光後，網友熱議金子涵的封鎖截圖及其分享的歌詞內容，紛紛猜測兩人過往關係，質疑是否存在不單純的互動，也有人將金子涵的退圈決定及健康狀態與此次舉動聯想在一起。部分網友認為，她的封鎖和歌曲分享可能是對男方行為的隱晦不滿，但也有人提醒，應更多關注金子涵的身心健康，而非僅停留在揣測兩人的恩怨與矛盾。

蔡徐坤工作室出面澄清兩人關係。（圖／翻攝自微博）

