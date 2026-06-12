男星爆「拋售名下2房產」！長抱15年「驚人獲利」曝

娛樂中心／王妤倢報導



香港男星陳偉霆近日因出演中國戲劇《許我耀眼》男主角，在劇中精湛詮釋霸總而再度暴紅，演藝事業再攀高峰。除了事業發展順遂，他的感情與家庭生活也相當圓滿，去（2025）年10月他宣布與中國超模何穗喜獲麟兒，直接升格為幸福的人父。沒想到，低調當爸後的他近日在理財投資上也有大動作，傳出他在短短兩個月內連續出售了名下兩套房產，總計瘋狂套現2933萬港元（約台幣1億1000萬元），其中一套房產甚至持有了長達15年，驚人的獲利與資產配置眼光引發高度關注。





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40歲男星爆「2個月接連拋售名下2套房產」！長抱15年「驚人獲利」曝光

陳偉霆近日低調升格為爸爸，引不少人震驚。（圖／翻攝自IG ＠williamchanwaiting）





男星拋售名下2套房產！驚人財力曝光

根據港媒報導，陳偉霆早於2011年時，便以約230萬港元（約新台幣928萬元）購入位於堅尼地城厚和街的「滿發大廈」，該物件實用面積雖僅有219平方呎（約6.15坪），卻屬於帶有240平方呎（約26.74坪）天台的房子。而這套房他持有長達15年，賣出後也吸引了一名外籍買家青睞，最終以305萬港元（約新台幣1千200萬）成功售出，讓陳偉霆帳面大賺75萬港元（約新台幣310萬元）。不只如此，今年5月中旬時，他也才剛以2628萬港元（約新台幣1億元）賣出北角「柏傲山」一處用來收租的房子，儘管該物件持股11年後帳面微幅貶值23萬港元（90萬元）。

40歲男星爆「2個月接連拋售名下2套房產」！長抱15年「驚人獲利」曝光

陳偉霆近日賣出持有15年房子，獲利高達1千200萬。（圖／翻攝自微博 ＠William威廉陳偉霆）





低調當爸！男星分享「初為人父心境轉變」：全新體驗

事實上，陳偉霆近日也大方分享了自己初為人父的心境。他坦言，當得知孩子出世的那一瞬間，內心充滿震撼，直呼「這就是全新體驗的開始」，更笑稱自己其實是身邊朋友圈當中最晚當爸爸的人。面對身分的大轉變，陳偉霆雖然充滿自信地表示自己已經做足功課、準備好要當一個稱職的好爸爸，但隨後也幽默地自我調侃說：「我覺得所有的男人都不夠成熟！」他坦言，有時還是會忍不住懷疑自己能不能勝任父親的角色，甚至反問內心「我自己都管好自己了嗎？」他大方承認，在剛成為新手爸爸的那段摸索期，確實有一段時間感到些許迷失，不斷思索該如何蛻變成一個真正有責任感的父親。

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