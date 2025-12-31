男星爺孫戀驚人轉折 「小37歲嫩妻」另有婚姻還生子！慘當14年小王

李龍基近日受訪坦承不知情狀況下當了第三者，與交往多年的女友王青霞已和平分手。（翻攝微博）

75歲的李龍基曾與小37歲的王青霞高調認愛，然而這場爺孫戀終究還是謝幕了！李龍基從2021年開始與女友王青霞情牽多年，儘管女方去年因逾期居留、偽造文書等7項罪名入獄25個月，李龍基依舊深情守候，甚至在探監時求婚成功。沒想到王青霞今年7月才重獲自由，這段關係卻被爆出驚人轉折。

嫩妻隱瞞另有婚姻還有小孩

根據《香港01》報導，一名YouTuber踢爆王青霞隱瞞已婚身分，在家鄉早有家庭。李龍基近日在《星島頭條》專訪中證實兩人14年的感情已劃下句點，針對外界傳聞王青霞早已在老家結婚，還有一名16歲孩子的消息，他無奈坦承自己得知真相後才發現，無意間介入別人家庭成了第三者。他強調雙方已達成共識和平分手，絕對不會為了情傷做傻事，未來會以朋友身分保持互動。

相戀14年為何不知女方底細？

回首這段情路，李龍基直言自己從不過問對方的隱私，認為信任是愛情的基礎。他原本滿心期待能與王青霞共度餘生，原以為多年的相處能修成正果，怎料結局大反轉。被問到是否對女方的元配家庭感到愧疚，他連續大喊8次沒有，並以不知者無罪來化解尷尬。

被騙感情多年分手狀況如何？

李龍基在訪談尾聲重申，真相大白後他會大方給予祝福，希望對方家庭圓滿。雖然受訪時他一度眼眶泛淚，口中仍堅強表示：「我沒事啦，沒問題的。」兩人從戀人退回到朋友位置，為這段鬧得沸沸揚揚的忘年之戀畫下句點。

更多鏡週刊報導

瞞天過海！2個夫家距離僅19公里 人妻「早出晚歸」維持跨國重婚1年

台商2個月連娶4陸妻非花心 揭中國暴力逼婚黑幕

她準備結婚「發現男友早結婚生子」 怒報警反被送精神病院灌6天的藥