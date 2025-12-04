男星狂吸3千萬點閱…創作動機竟是「補貼生活費」！親曝命定巧合

記者徐珮華／台北報導

「千禧世代創作歌手」政學zedx推出首張個人專輯《noise.》，以「把腦中的雜訊轉成音樂」作為核心概念，將多年來不斷在他腦中跳出的靈感與情緒片段，重新整理成完整的聲音宇宙。他坦言專輯裡不少歌都是自己這幾年默默累積的作品，其中包含一度只是為了「補貼生活費」而寫下的〈你的錯〉，沒想到最後竟成為專輯主打之一。

政學推出全新專輯《noise.》。（圖／無有文化提供）

政學〈你的錯〉與代表作〈是你〉出自同一段創作時期，當時他和創作夥伴打算寫幾首更貼近市場的歌，讓更多人先聽到他的聲音，並抱著「順便補貼一下生活費」的務實心態。他原本只打算讓〈是你〉上線，沒想到累積超過3千萬次串流點聽；當時被「留下」的〈你的錯〉直到這次專輯才正式亮相，也因為〈是你〉意外走紅而被看見，替作品增添命定般的巧合。

《noise.》的概念，來自政學一直以來創作時與腦中雜訊並存的狀態，包括半夜突然冒出的旋律、洗澡時浮現的情緒、走路時跳針的念頭等。專輯中，他最深刻的創作記憶來自開場曲〈是否〉以及〈你的錯〉，笑說自己分不清靈感什麼時候會冒出來，「有時候像夢裡的尾巴，有時候又像洗澡時突然飄出來的聲音。」

政學為了補貼生活費，創作〈是你〉意外狂吸3千萬次點閱。（圖／無有文化提供）

隨著《noise.》推出，政學也正式交出他這幾年累積的完整作品。對他而言，這張專輯像是把腦袋裡一直存在的聲音重新整理，讓大家看見自己最自然的樣子，希望大家能在這些歌裡找到共鳴，不管是情緒、故事，還是那些被忽略的小念頭。對他來說，《noise.》不僅是出道以來最重要的里程碑，也代表著他準備好用更穩定的步伐，繼續往下個階段前進。

