男星狂啃5隻豬腳「形象全毀」 私下真實面貌遭公開
〔記者李紹綾／台北報導〕2025黑馬話題古裝喜劇《宴遇永安》由李昀銳和王影璐領銜主演，改編自櫻桃糕的小說《長安小餐廳》，劇情講述「沈韶光」王影璐和家人一家五口意外穿越至古代永安城，偶遇京兆少尹「林晏」李昀銳，以煎餅果子、火鍋等現代美食經營「沈家酒肆」，逐漸在市井站穩腳跟。男女主角從誤打誤撞的騙婚同居，到日漸相處之下產生情愫，在兩人鬥嘴又心動的互動中，巧妙融合美食文化、經營智慧與輕鬆愛情等吸睛看點。
王影璐在《宴遇永安》飾演穿越古代的「沈韶光」，這也是她第一次和李昀銳合作，採訪中被問到對方和角色是否有反差時，她笑說：「少尹(林晏)肯定沒有這麼貪吃，小林(李昀銳)很貪吃。」坐在一旁的李昀銳馬上搖頭連喊五聲「不」，「我覺得少尹內心是貪吃的，只不過他在沒有遇到沈韶光之前，他不知道這個世界上有這麼多美食，所以從他剛開始比較冷酷的外表，然後變成一個小吃貨的話，其實他內心就是一個吃貨，跟我一樣」。
至於王影璐和沈韶光兩者是否有相似處？李昀銳則說：「剛開始我們其實都比較慢熱一點，但其實大部分是很相近的，因為璐璐(王影璐)到後面也是個『小萌物』很可愛、活潑。」兩人從戲裡甜到戲外，也被觀眾敲碗希望他們能快速二搭現代戲。
《宴遇永安》不僅是穿越劇，也是充滿美食的輕鬆喜劇，李昀銳和王影璐異口同聲的說：「我們真的肉眼可見的變胖了。」劇中有個「林晏」狂啃豬腳的名場面，李昀銳笑說：「這把我這個一直以來很矜持的少尹形象給毀了，那都是真吃、還有點燙嘴呢，我大概啃了4個5個豬腳吧！」
此外，兩人在劇中營造的CP感也深受粉絲喜愛，被問到彼此對角色間情感變化的看法時，李昀銳說：「我覺得是日久生情，一開始他們都沒有意識互相在靠近，隨著一點點的互動，每當少尹受傷的時候，他才發現韶光一直陪在身邊、慢慢就愛上她了。」他也加碼爆料一個「花瓣吻」的拍攝小故事，「我們倆在拍的時候，沒有想到我會這麼害羞，大概就跟觀眾在看那場戲一樣」，而王影璐笑著回說：「我在你旁邊有發現喔！」《宴遇永安》12月15日起，週一至週五晚間六點愛爾達影劇台播出。
