男星獄中結婚連丈母娘都不知 愛妻寫上千封情書成精神支柱

張峰議曾因誤入歧途入獄服刑4年多，服刑時與國中同學的現任妻子重逢，在獄中就完成結婚登記。（翻攝張峰譯IG）

香港籍網紅Toyz因觸犯二級毒品罪，遭判刑4年3個月定讞。近期傳出，他跟入獄前認愛的女友篠崎泫，已經在獄中登記結婚。以《好小子》童星走紅的顏正國就是在坐牢時與現任妻子從筆友開始認識交往，假釋出獄後結婚，育有一雙兒女，他曾表示這段感情是生命中「最真的奇蹟」；可惜去年10月因罹患肺腺癌第四期辭世。

顏正國曾表示與妻子的這段感情是生命中最真的奇蹟。（翻攝顏正國IG）

在黑幫電影《少年吔》飾演顏正國小弟的張峰議曾因槍砲案遭判刑，服刑期間重逢曾是國中同學的現任妻子。張峰議入獄後第2個月，即在獄中與女友完成結婚登記，當時連丈母娘都不知情。服刑4年多期間，妻子共寫下1,004封情書支持他，成為其入獄期間的重要精神支柱。

香港資深演員李龍基為了等小36歲女友王青霞出獄後結婚，曾天天探監關心，沒想到去年底得知女方仍有婚姻關係且兒子已經16歲，傷心分手。（翻攝李龍基 IG）

香港資深演員李龍基則與小36歲的女友王青霞交往，女方前年因逾期居留等罪名被判刑25個月。李龍基曾向獄中的王青霞求婚成功，但於去年底對外宣布分手，原因是發現王青霞已婚，且育有一名16歲兒子。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

