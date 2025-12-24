男星現身北車！聖歌祝福余家昶「哭成一片淚海」北捷曝悼念牆將做1改變

記者趙浩雲／台北報導

藝人夫妻宋達民、洪百榕 現身台北捷運台北車站，於余家昶遇害地點獻唱聖歌，陪伴現場悼念民眾與捷運工作人員。（圖／記者趙浩雲攝影）

北捷英雄余家昶於12月19日遭遇張文攻擊不幸遇害，引發社會震撼。23日晚間，藝人夫妻宋達民、洪百榕現身台北捷運台北車站，於余家昶遇害地點獻唱聖歌，陪伴現場悼念民眾與捷運工作人員。今（24）日兩人也透過粉絲專頁發文，說明前一晚現身緣由。

宋達民與洪百榕在粉專表示，余家昶在1219的攻擊中「奮勇保衛大家而犧牲生命，令人非常不捨，我們也充滿感謝」。他們指出，昨晚10點臺北捷運公司慎重地將民眾於北車M7出口獻上的花束、物品與手寫卡片，移至一旁展示區，以調整現場空間配置。兩人透露，社會局與臺北捷運公司特別邀請藝之星教會前往現場獻唱聖歌，適逢聖誕佳節，便在平安的聖歌中，陪伴北捷工作人員一同搬移花束與悼念物品。

宋達民與洪百榕也分享，整個過程約半個小時，現場有不少民眾一同手持小蠟燭，跟著吟唱平安與安慰的聖歌，盼能撫慰人心。他們寫下「不要讓恐懼得逞」，並祈願神的安慰與愛，親自臨在受害者家人身上。

北捷將現行的獻花空間進行適度調整。（圖／記者趙浩雲攝影）

臺北捷運公司表示，為對1219不幸事件中，余先生見義勇為挺身制止的行為表達最高感佩，臺北捷運公司在紀念碑設置之前，25日將先於捷運臺北車站B1層通往M7出口通道上，設置暫時性悼念牆，並配合毗鄰商場開幕，整體規劃獻花空間。

配合悼念牆施作期程，及毗鄰商場開幕前施工圍牆變動，臺北捷運公司特別在23日晚間，邀請教會到現場獻唱聖歌，在充滿力量與盼望的歌聲中，將現行的獻花空間進行適度調整。同時在悼念牆25日設置前，在現有牆面上增設臨時留言板，供民眾表達對余先生的心意。

臺北捷運公司指出，暫時性的悼念牆25日即會設置，悼念牆上規劃有留言板，也設計了線上留言區，讓民眾寫下想向余先生說的話。

