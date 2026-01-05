男星生日發新作！自揭曾陷「內耗深淵」 靠這首歌找回呼吸節奏

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

「新生代影歌雙棲男神」ZiMo蕭子墨深耕影藝事業多年，去年底正式重拾音樂初心進軍歌壇，繼首發單曲〈開始的地方〉後，於2026年生日當天再推全新單曲〈調頻〉，企圖為快節奏的生活按下暫停鍵，自我調頻，找到面對壓力與情緒時的真實狀態。

ZiMo蕭子墨生日當天再推全新單曲〈調頻〉。（圖／植光土壤音創提供）

〈調頻〉以 Lo-Fi／Chill R&B 為基調，運用微醺感的合成器音效與節奏，營造出介於清醒與迷離之間的氛圍，道出現代人為了應付快節奏生活，時常忘記停下來休息、釋放壓力，進而陷入內耗深淵。歌名〈調頻〉原本象徵著轉動收音機頻道、切換情緒，但完成作品後，蕭子墨認為它更像是一首寫給正在學習慢下來的人的歌，「希望提醒自己在外界聲音過多的時候，能回到內心，聽見真正需要的聲音。」

對許多人而言，「休息」並不是件容易的事情。蕭子墨過去就曾飽受焦躁所苦，容易鑽牛角尖，意識到這點後，他也學習如何與焦躁共處。如今再次遇到相同的問題，他已找到屬於自己的「調頻」方式，讓自己先停下來，什麼都不做，讓高速運轉的腦袋慢慢降速，像是運動、聽音樂，或單純睡一覺，「當呼吸回到正常，心比較穩了，再去面對事情，很多困難其實就沒有想像中那麼可怕。」

回顧 2025 年，蕭子墨有數不完的感謝，不僅完成了自己的第一首創作〈開始的地方〉，還帶著新歌登上韓國「全球OTT大獎」，歌曲上線後，也順利在家鄉台北登上「500趴」舞台首唱新歌。他笑說：「我應該要偷笑了，其實到現在我都還在緊鑼密鼓地拍戲，就是不斷在完成歌曲與角色的狀態，我非常喜歡這個感覺。」





