男星疫情0戲約在家顧小孩 遭老婆嫌棄「沒用的男人」超心酸

【緯來新聞網】男星撒基努日前上節目控訴老婆惡語傷人：「疫情那段時間，戲都往後延，只有我老婆有工作，因為她是第一線的醫護人員，那我就在家顧小孩，但我老婆忙完回家就會說『你為什麼都沒賺錢貼補家用？沒用的男人，只有我在賺錢』。」在場來賓聽完也覺得這話說得有點重，撒基努還補充說自己在家根本沒有決定權：「我們想換車，但只是先去看，結果我去上個廁所她就簽約了，還說『你記得要付車貸』。」

男星撒基努日前上節目控訴老婆惡語傷人。（圖／中天提供）

類似的狀況還不只一次，撒基努說：「有天她突然跟我說『我貸款100萬投資長照中心』，我們那時候開銷非常拮据，只因為朋友說會賺，她完全沒跟我講就去貸款，還說『沒關係，我們一起分攤』。」趙正平聽了也說自己和老婆的價值觀很不同，甚至還表示自己的錢都快被花光了：「我一直都很受不了女生買東西隨心所欲沒有節制，像妳們女生都很喜歡包色，我們男生就是要什麼買什麼，買一樣就好。」



此外，哈孝遠則不滿被老婆當司機使喚：「整個家族只要有什麼事情都是我要接送，譬如老婆娘家在新竹，她要我先送阿姨回彰化再回台北，而且她又會在全家族面前講，那你要我怎麼辦？」李新聽後只覺得他心眼太小：「我覺得你老婆是給你在親戚朋友面前有表現機會，而且你開個車就能圖個好名聲，我們女生嫁進婆家當牛做馬都很難圖個好名聲耶！」《綜藝OK啦》於中天綜合台每週一至週五晚間10點播出。

