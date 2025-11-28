男星痛哭救妻 「剛募得手術費」 爆26日不敵病魔離世

香港男星海俊傑月初為妻募得手術費，26日卻傳出病逝消息。（圖／翻攝自微博）





香港男星海俊傑在11月8日無預警發影片痛哭，講述自己因老婆莫家慈罹急性肝硬化需要籌換肝手術費，請大家伸出援手，隔日也透露許多圈內藝人給予了幫助。豈料，如今傳出在26日海俊傑老婆不敵病魔離世。

根據《香港01》報導，海俊傑為了籌70萬港幣（約283萬元台幣）給妻子做換肝手術，在影片中憔悴表述、並數度落淚，表示：「希望大家可以幫一點忙，能幫多少就幫多少，非常感謝大家。」

當時影片發出隔天，海俊傑籌得79萬港幣（約320萬元台幣）善款，並發文致謝如古天樂、曾志偉、郭富城、經紀人小美、陳淑芬等圈內好友，都幫忙解決燃眉之急，但如今傳來海俊傑妻子依舊因病，在11月26日與世長辭。



