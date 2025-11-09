男星痛哭求資助！愛妻急性肝硬化命危 需597萬手術費

52歲香港男星海俊傑痛哭請求外界援助妻子手術費用。（圖／翻攝自海俊傑IG）





52歲香港男星海俊傑歌、視兩棲，2017年與化妝師妻子莫家慈結婚，未料昨（8）日他在社群平台上傳一段影片，透露妻子目前急性肝硬化入院，需要進行移植手術，因此聲淚俱下請求外界資助費用，說到最後更忍不住淚崩。

海俊傑表示，妻子的病情非常危急，這兩天是進行肝臟移植的關鍵時刻，然而手術需要150萬港幣（約新台幣597萬），目前他已經從朋友那邊籌到70萬港幣（約新台幣278萬），不過還差超過一半的費用，因此痛哭請求外界幫忙，更強調可以提出相關資料證明不是詐騙。

廣告 廣告

根據《香港01》報導，海俊傑提到，與妻子在香港瑪麗醫院住了20天，隨後緊急被轉介到廣州中山醫院治療，今天是進加護病房的第3天，每天都要3萬人民幣（約新台幣13萬），目前已經找到可以移植的肝，希望能盡快籌措到費用。



【更多東森娛樂報導】

●郭碧婷爆奔台灣照顧病危父！本人曝現況：有空來捻香

●郭碧婷奔台顧病危父！本人證實罹患肺癌：抽菸50年後果

●8點檔綠葉演員3度接病危通知 哽咽：不敢讓母知道

