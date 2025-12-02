男星登台表演「台下只有3個人」 慘遭觀眾羞辱崩潰：像被天雷劈中

娛樂中心／綜合報導

「壯壯」陳彥壯今年推出新專場脫口秀。（圖／卡米地喜劇俱樂部提供）

近期在影集《黑盒子》與李李仁合作，並在《誰是被害者》演過大反派的「壯壯」陳彥壯，以全新專場「壯壯毒舌脫口秀7－不好意思，請問你什麼意思？」再度回歸2025台北喜劇節演出。

今年的壯壯把毒舌火力全面升級，從「奇怪的人」到「奇怪的解釋」，他把日常生活裡那些讓人瞬間黑人問號的荒謬時刻蒐集成一整套「社會WTF圖鑑」，台上直接幫觀眾把心裡那句：「蛤？你現在是在公X小？」講出來。整場演出像是被壯壯拖著參加一場沒救生衣、但很好笑的沉船之旅，荒謬被拆開、再用笑聲縫合，被網友戲稱是：「全台最溫柔、卻最不講理的騷擾體驗。」

壯壯演出時候台下曾經只有3個人。（圖／卡米地喜劇俱樂部提供）

談到生涯最荒謬的表演現場，壯壯爆料：「被質疑不好笑不是『曾經』，是『每個禮拜』的日常！」他回憶早年在卡米地1.0地下室表演，觀眾只有三位，其中兩位是老闆跟店員，唯一真正的觀眾還是非常景仰他的學弟。

壯壯苦笑說：「結束後他拍著我肩膀說『學長加油』...臉上濕的是汗？淚？還是學弟的口水？我都分不清楚了。」被問到「收到最羞辱的話」是什麼？壯壯秒答：「有一次我講完準備謝幕，一位觀眾突然興奮問：『要開始講笑話了嗎？』」他笑稱那刻彷彿被天雷劈中，但仍霸氣表示：「我會扛著所有羞辱，變成養分，成為真正的喜劇之王！」

