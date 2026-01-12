男星相隔2年辦專場！認擔心被歌迷遺忘 結尾驚喜迎來「雙金原民歌后」合唱

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

大Q秉洛9日於台北舉辦《唱癮》音樂會，帶領觀眾走進一場既私密又深刻的音樂旅程。這場演出睽違兩年，他坦言，開唱前一度擔心被歌迷遺忘，然而隨著現場湧入滿滿歌迷，也讓他放下不安，投入演出。除了準備自己的創作也準備多首膾炙人口的翻唱歌曲，讓這些歌在冬天的夜晚陪伴著大家。

大Q秉洛驚喜邀約「雙金歌后」姑慕‧巴紹同台合唱 。(圖／众悅娛樂提供)

大Q秉洛舉辦專場與歌迷近距離互動，並分享這幾年來歷經的一切與心情。這次以「唱癮」為主題，他將自己最擅長的情緒與感受全數放進歌單之中，希望帶給大家更深刻的共鳴。音樂會以〈Corona〉揭開序幕，緊接著由〈阿拉斯加海灣〉、〈摯友〉、〈親愛的對象〉、〈我會等〉組成的組曲層層鋪陳出細膩的情緒張力。

在演唱張震嶽〈抱著你〉前，大Q秉洛特別停下來與觀眾分享一段難忘的經歷，他說道去年10月底在上海參與張震嶽的演出時，某天早上剛好去一間教堂參觀，但心裡卻異常平靜，卻又有著說不出的感傷，沒想到下午便接獲陪伴他多年的「狗兒子」在當天上午離世的消息。他說：「晚上站上舞台演出時，我感覺每一首歌都唱得很精準，但人卻不在裡面。直到唱到〈抱著你〉時，才好像突然回神，當下我把那份思念寄託在旋律裡，希望這首歌能被在遠方的『兒子』聽見。」

下半場迎來驚喜嘉賓原民「金曲歌后」姑慕．巴紹登台與大Q秉洛合唱〈在迦納共和國離婚〉。談到彼此的緣分，大Q秉洛分享，自己曾參與姑慕．巴紹這次得獎作品的和聲錄製，與多位和聲老師一同為專輯注入靈魂樂色彩，也因此建立起更深的音樂默契。姑慕．巴紹也當場邀請大Q秉洛擔任她未來演出的嘉賓，讓他笑回：「那我有榮幸去『搞砸』妳的專場嗎？」兩人自然又幽默的互動也讓全場笑聲不斷。

演出尾聲，大Q秉洛再度演唱膾炙人口的〈慢冷〉與〈普通朋友〉掀起全場大合唱，最後也以新歌〈唱我們的歌〉為《唱癮》畫下溫柔而深刻的句點。談到相隔兩年再度舉辦專場的心情，大Q秉洛坦言，原本擔心支持他的朋友是否還記得自己，也會對票房感到緊張，但看到現場滿滿的回應與支持，讓他感到非常感動。





