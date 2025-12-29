男星睽違10年辦專場音樂會！羞認私下很愛哭 最怕歌沒唱好

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

「影歌雙棲男歌手」洪言翔睽違10年再度舉辦專場音樂會「唱你的故事」，延續著先前在社群上帶起流量的「我唱你的故事」，歌手洪言翔要唱自己的故事，特別設計7個段落，選唱20首代表過去10年打拼的歲月裡，不同階段的心路歷程和成長體悟，化作一首首歌曲唱給一路陪伴的粉絲們聽。

洪言翔睽違10年再度舉辦專場音樂會。（圖／抓馬文化提供）

相隔10年再開個人音樂會，洪言翔以4首自己演出的戲劇主題曲〈等一個人〉、〈我們青春〉、〈天使愛大象〉和〈膽小的我〉開場，帶領粉絲們重溫他的戲劇作品，已經很久沒有用歌手身份站上舞台，剛開場不久他就唱到一度哽咽，只好大喊：「不可能才第三首就想哭吧！」羞認私下其實很愛哭，好險這次都有把歌曲唱完，沒有眼淚失守。

當初在拍完電影《切小金家的旅館》後，洪言翔加入華語經典組合南拳媽媽，他回憶這段既充實又難忘的音樂之旅，他感謝這段旅程帶給他的養分，第一次嘗試創作就是在這個時期。不過，他在唱完南拳媽媽的經典〈下雨天〉後，洪言翔自爆，「這是我第一次完整的唱這首歌，以前在團體中都是女生負責，男生只需要合音。」首次的完整演出，他表現不俗，成功唱出自己的版本。 當被問即果再來一次，要當演員還是歌手，洪言翔毫無猶豫的回答「歌手」，並透露學生時期有個同學給他取綽號叫「胖虎」，讓愛唱歌的他非常走心，直到長大後忍不住問對方，「我唱歌真的那麼難聽？」對方才解釋，不是因為唱歌難聽，是因為洪言翔每節下課都在唱歌，和胖虎一樣吵，才讓走心已久的他，放下心結。

音樂會的尾聲，洪言翔以新歌〈我不再是你依賴〉和〈若即若離〉畫下完美句點。今年在戲劇和音樂領域都是豐收年的他，原本定下的目標幾乎都有達標。新的一年即將來到，洪言翔也許下新年願望，趁機向粉絲告白，「新的一年，未來無論戲劇或音樂上，都能盡快和你們見面，就是最好的願望。」





