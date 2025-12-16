男星砸6位數發新單曲！曝曾到膠囊旅館打工 戴手套摳掉牆上帶血棉條

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

金馬戲咖邱志宇第3首個人創作單曲〈曇花〉於15日全球串流上架， MV18日將於邱志宇個人Youtube頻道正式播出，適逢生日前夕發片的他今（16）日特別舉辦新單曲發片媒體餐敘，黃鐙輝、左光平也現身力挺。邱志宇這次為了圓夢不惜砸重本，他透露賣掉了近30萬的股票，而這些錢都是他過去在拍戲跟在膠囊旅館打工存來的。

邱志宇第3首個人創作單曲〈曇花〉於15日全球串流上架。（圖／黃鈺晴攝）





邱志宇表示，自己曾在膠囊旅館打工，當時的時薪大約是180元，且因為是做清潔的工作，戴口罩比較不會有人認出來。至於打工時有沒有撿到一些特別的東西，他坦言，看過有女生的棉條黏在牆上，且血還是凝固的狀態，自己還要戴手套及口罩去把它摳下來。

廣告 廣告

由於邱志宇先前是以《台北物語》爆紅，被問到會不會成為自己的包袱，他則否認，認為用另外一個角度看，至少娛樂了很多觀眾，「所以對我來講，人家也是用那部片知道你的，所以是好事吧！」至於有部分網友曾酸他是因為演爛片才受到關注，他也坦言會當時看到會難過，「但我就是演戲來賺錢，我也沒有對不起自己，為什麼好像被大家罵。」而當時自己是新人沒資格挑劇本，有戲演就好，而現在他也看開了，認為一切都過去了。

提及這首籌備近兩年的新單曲〈曇花〉，邱志宇透露，在寫這首歌時正逢人生低潮，「入圍金馬獎後就碰上疫情，表演工作幾乎停擺，雖然考上研究所進修戲劇，但真實的狀況是越是努力追求人生分數，卻也在當下迷失了自我及方向。」他更坦言先前有一段時間曾萌生放棄演藝事業念頭，「可能當時演出的角色比較陰鬱，加上演戲工作不固定，導致有段時間很不快樂。」他也提到，自己有年齡焦慮，加上先前演的角色都比較憂鬱，所以在看到一些社會新聞時就覺得很感慨，他也說目前還在學習怎麼走出來。如今他重拾了最熱愛的音樂，藉著寫歌創作抒發心情及療癒身心，把出道10年歷經高光時刻比喻為「曇花」化為歌詞，象徵那些如煙火般燦爛卻短暫的時刻，提醒自己不必過度眷戀高光時刻，只要珍惜每一次的綻放就足夠。





更多FTNN新聞網報導

林頤原新台語單曲！以家鄉「鹿港」為出發點 MV媽媽親自入鏡

街舞男神當Uber外送員！「1年賺進50萬」 被提超狂要求

車廠打工遭騙5萬元！「受害者身分」曝光 竟是亞洲天王

