男星立威廉罹甲狀腺癌二期！ 手術2次醫藥費花400萬
台北市 / 綜合報導
49歲男星立威廉，驚傳罹患甲狀腺癌二期，他曾演出「天國的嫁衣」、「放羊的星星」等偶像劇。
已經結婚有孩子的立威廉，7月發現罹患甲狀腺癌二期，一度擔心自己能不能看到女兒長大，9月進行2次手術取出2顆腫瘤，因為住私人醫院，半年就花了400萬台幣。他在切除腫瘤後，每個月吃藥控制病情，目前就是定期追蹤。
