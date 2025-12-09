男星立威廉罹甲狀腺癌二期！ 手術2次醫藥費花400萬

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文女性如果長期有經痛、經血過多等問題，甚至有頻尿的情況，很有可能是「子宮肌腺瘤」。如果經醫師評估需要進行手術但又擔心要切除子宮、無法懷孕，現在其實可以透過微波消融手術，精準破壞異常組織減少傷害。35歲李小姐近3年來生理期時常常腹痛難耐，甚至影響到日常生活，前往台北慈濟醫院就診，經過超音波、抽血檢查後發現李小姐的子宮內竟然佈滿了子宮肌腺瘤，台北慈濟醫院婦產部部長陳國瑚透過腹腔鏡、婦科超音波導引，為她進行子宮肌腺瘤微波消融治療後，才讓李小姐的症狀大幅改善，生活品質也因此提升。子宮肌腺瘤是什麼？跟子宮肌瘤有何不同？「子宮肌腺瘤」其實與子宮肌腺症、子宮腺肌症、子宮腺肌瘤是同一個疾病，屬於子宮內膜異位症的其中一種，不過它跟「子宮肌瘤」是不一樣的疾病，雖然它們都是子宮良性腫瘤，但有以下不同：子宮肌腺瘤：子宮內膜腺體組織出現在子宮肌肉層內，導致子宮壁增厚、慢性發炎，是一種子宮內膜異位的疾病。子宮肌瘤：子宮平滑肌組織增生而形成的良性腫瘤而子宮肌腺瘤形成的原因大多與經血逆流、免疫功能異常等有關。陳國瑚部長表示，子宮肌腺瘤好發於35－50歲的女性，在台灣盛行率約有

