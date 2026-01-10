男星管麟求婚成功了！套牢交往5年吳季璇 低調藏愛已同居

（記者洪承恩／綜合報導）男星管麟與演員吳季璇這段低調多年的戀情，終於在本月初畫下甜蜜新篇章。兩人因戲結緣、交往將近五年，一直未正式對外認愛，卻在近日同步於社群宣布求婚成功的好消息。雙方經紀人也證實兩人會找時間登記，但強調沒有「雙喜臨門」，女方並未懷孕。

管麟9日在社群曬出多張求婚照，開心寫下「BEST YES EVER」，家中被佈置成浪漫場景，他深情親吻未婚妻的畫面甜度爆表。從照片可見白色與銀色氣球、暖黃燈飾鋪滿背景，吳季璇穿著白紗裙，手捧花束，笑容藏不住幸福。貼文一出，不少圈內好友與粉絲湧入留言祝福。

圖／管麟在IG上宣布好消息，向交往5年的吳季璇求婚成功。（翻攝管麟IG）

兩人是在2020年合作《廢財闖天關》時認識，因為同在一間經紀公司、工作密切，逐漸從好友走向戀人。雖然2022年曾被拍到牽手逛街，但當時兩人仍以「好朋友」帶過。管麟受訪時甚至形容吳季璇「像一張乾淨的白紙」，相處起來非常自在。如今戀情終於正式浮上檯面，也讓不少追劇粉絲直呼圓滿。

兩人之所以能把戀情藏得這麼好，經紀人透露是因為兩人都屬於心思單純、踏實努力的個性，「兩人在做人處事上都是乖寶寶型」，加上由同一位經紀人管理，連身邊工作人員都不一定知道他們默默交往多年。直到管麟在1月3日趁著女方外出工作時，精心布置家裡，才完成這場低調卻充滿心意的求婚。

婚禮與登記的細節目前尚未決定，雙方父母也還沒正式碰面，預計今年過年才會安排一起吃飯。吳季璇經紀人補充，兩人去年四月就已同居，彼此感情穩定，但目前女方以事業優先，「沒有備孕的計畫」。至於宴客時程，雙方都還在討論中，但已確定小倆口將在今年找時間完成登記。

