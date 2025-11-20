男星結婚3年未生子！老婆遭追問驚吐「他有問題」全場嚇壞

余思達結婚3年未生子。（圖／公視台語台提供）





《Talk Talk秀台語》第二季由浩子（謝炘昊）與Sandy（吳姍儒）聯手主持，台語大師」許效舜領軍擔任評審長，搭配黃豪平加入評審團陣容，本週五邀請資深女演員楊麗音擔任節目評審，她「人人好」的性格也展現在評選標準上，讓感到被背叛的許效舜忍不住吐槽「好人都給你當就好」。

演戲超過40年的楊麗音一出場就緊張的站錯位置，好友許效舜趕緊提醒她正確站位。她以分享挑選新鮮魚貨的內容帶到本週主題「用心顛倒氣惱心」，沒想到卻說得太過投入才發現自己並非參賽者而是評審，臉上不禁露出慌張表情，結果又被許效舜笑虧「你是來騙錢的嗎？」

楊麗音滔滔不絕分享遭許效舜吐槽。（圖／公視台語台提供）

演員余思達提到，他求學時期曾遭到同儕背叛，但那些都過去了沒有關係；現在最讓他切心的是結婚3年的老婆牟韻潔，他說，老婆是外省人，台語不夠流暢，有次夫妻倆在老家跟親友團聚時，老婆獨自一人面對親友們追問何時懷孕，沒想到老婆竟然驚吐：「他有問題！」讓場面瞬間安靜。

本集為第二季最終賽，勝出的選手將與第一季選手們進行激烈PK，緊張的賽制和氣氛，讓選手們狀況百出，「總鋪師歌王」陳隨意光自我介紹就花分了一分多鐘，謝金晶則是卡詞口誤，種種狀況都讓現場更增添緊張氣氛，緊繃戰局，一觸即發！



