男星肌肉酸痛竟是骨癌！存活率僅55％ 最慘恐截肢

「鮮肉男星」林家佑因《全明星運動會》第四季受到矚目，沒想到在24歲時被檢查出罹患罕見骨癌，近日他在節目上分享從發現到治療的經過，甚至當時醫生告訴他最不好的情況要截肢，「五年內統計下來存活率是55％」。

林家佑在《11點熱吵店》提到，剛開始身體出現肌肉拉傷、疼痛的感覺，加上常常運動，因此每天酸痛也不覺得有異狀，「它又是比較好發在16歲左右上下，我那時候其實已經算是年紀比較大了。」

隨著疼痛的感覺越來越明顯，林家佑才驚覺不太對勁，「它就一直慢慢加劇，變成是有點到拉傷的痛，到後面很像是骨裂的痛。」不過即使這樣，去照X光或超音波也找不出異狀，他看遍各個科別依舊查不出原因，就這樣拖了一年的時間。

林家佑直言，「最後是因為我的骨頭已經破掉了，腫瘤跑出來。」轉診後才發現是骨癌。開刀當天早上，醫師也直說「最不好的情況下，就是整隻手臂要切掉，因為它就很像開盲盒，把你的手切開後，他才會知道腫瘤到底跑到多遠。」

動完手術後，林家佑一醒來第一件事就是「找手」，好險只有多切除一條肌肉。醫生當時指出，這個腫瘤五年內的存活率約55％，且十萬個人才會有一個得到，媽媽一聽到忍不住跑到外面哭，所幸後續追蹤檢查也並未擴散，目前身體狀況一切正常。



