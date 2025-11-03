男星臀部照吸3萬人朝聖 郭書瑤遞履歷求當女友
彼此影業3日公布四大全新影視計畫，首波主打便是橫掃金鐘獎7項提名﹑好評系列影集《何百芮的地獄毒白》續作《何百芮的地獄戀曲》，定檔2026開春第一部喜劇，前導預告及海報也曝光。
《何百芮的地獄戀曲》原班卡司超狂回歸。（圖／彼此影業提供）
年度爆笑喜劇《何百芮的地獄戀曲》釋出前導預告、海報，這回繼續再看郭書瑤嘴砲續命求脫單，究竟會不會點頭當姚淳耀女朋友？《何百芮的地獄毒白》主要演員群回歸，由《我們回家吧》第三季導演張瓊文接任執導。
郭書瑤飾演的「何百芮」在上一季結束後，投身至甜點店擔任正職工作，與姚淳耀飾演的甜點店老闆羅人傑進入緊密合作，關係也越走越近？全新預告、海報也透露這次故事一樣有甜蜜曖昧的全新戀曲，預告裡更赫見何百芮向羅人傑遞出履歷，表示自己要應徵「女朋友」，另有姚淳耀的臀部照竟引來3萬多個「讚」等搞笑劇情，保證全面升級、歡樂無尿點。
《何百芮的地獄戀曲》釋出前導素材，這回繼續再看郭書瑤嘴砲續命求脫單。（圖／彼此影業提供）
彼此影業四大影視計畫首度公開，其中《孤味》導演許承傑也將挑戰動作冒險電影《變形者集結：虎姑婆》，將以「虎姑婆」等台灣民間角色為題材，敘述虎姑婆在40年前的一場悲劇之後再度重出江湖，與昔日夥伴好鼻師和白賊七共同攜手，揭開橫跨上百年的驚天陰謀。
影集《何百芮的地獄戀曲》前導動態海報曝光。（圖／彼此影業提供）
《九降風》金獎編劇蔡宗翰帶來首部電影長片《子彈是餘生》，全片將於矽谷、拉斯維加斯與台北進行拍攝，講述矽谷工程師吳以翔與同學小花在美西州際公路上前往賭城悼念天才同學介恆，在無邊無際的公路上，塵封的秘密被逐一揭露，迫使他們直面過往的傷痕，以及埋藏於心、不願承認的脆弱。
電影《子彈是餘生》前導視覺曝光。(圖／彼此影業提供)
《HEALS》是泰國紀錄片，也是彼此影業首度台泰跨國合作作品，直擊台泰混血的變裝皇后Pangina Heals的前半生，講述他如何歷經童年創傷、家庭失和，卻能夠不屈不饒獻出最華麗的璀璨表演，更被歐美媒體譽為亞洲最受歡迎的變裝表演者之一，被稱為「泰國魯保羅」，他本人上個月也現身台灣同志大遊行，一同參予盛會。
彼此影業首度台泰跨國合作紀錄片《HEALS》海報。(圖／彼此影業提供)
