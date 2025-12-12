男星自曝好友在大埔火災身亡 原有報平安後來失聯：很折磨

45歲男星王祖藍曾參與綜藝節目《奔跑吧兄弟》，他與老婆李亞男2015年結婚，由於女方比他高，被外界戲稱是長短腳之戀。昨(11日)王祖藍和太太出席活動，他泛淚透露有好友在上月底大埔宏福苑火災過世，起初對方還有跟家人報平安，後來失聯、被發現逝世，他痛心表示這段期間對他、對朋友的家屬都是巨大折磨。

根據港媒報導，王祖藍和李亞男昨出席汽車活動，一開始兩人受訪談到廠商送上新款電動車，兩人語氣都還很開心、興奮，但談到上月的大火，王祖藍語氣變得沉重，透露有認識的朋友在這場惡火中喪生，起初這位朋友還有打電話跟家人聯繫，但之後完全失聯，經過漫長等待後被通知找到遺體，讓他們都很心碎。

一向開朗的王祖藍罕見哽咽，並表示其實自己也住在大埔區，發生火災的地點離他們家很近，讓他非常能夠感同身受，也宣布將親自籌畫的演唱會名稱從「普世歡騰星光夜」改為「普世平安星光夜」，活動也會刪除部分歡樂歌曲，改以低調肅穆莊重的方式進行，也希望可以藉此給災民們送暖，給更多往前走的力量。

王祖藍之前在上大陸節目時，曾擔心自己只能活到46歲，看到火災意外後，他表示不只是自己，相信全香港人都不想再後悔，會更努力珍惜每一天。而他的太太李亞男近來工作量減少，被問是否有興趣回到銀光幕前？她說如果有適合的當然願意，另外有網友酸她和老公越來越像，有夫妻臉，王祖藍跳出回應說自己比較介意，李亞男則說如果真的長得像，代表兩人很恩愛，王祖藍接著嘴甜稱讚太太「在我眼中永遠都是最美」，大方放閃。

