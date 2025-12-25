男星自曝病歷！驚見「高劑量陽痿藥」處方 粉絲震驚了
娛樂中心／游舒婷報導
韓國娛樂圈近期掀起「非法醫療」爭議風波，主持人全炫茂也因為9年前曾在車輛中打針的畫面引起爭議，他為了自清，透過經紀公司公開當時的詳細醫療紀錄，其中被發現曾使用壯陽藥，引起輿論心疼的聲浪。
綜合韓媒報導和，近期因為「注射阿姨」在演藝圈掀起的非法醫療爭議延燒，全炫茂2016年出演綜藝節目時，被拍到在車輛中施打點滴的畫面再度被挖出，被民眾檢舉也涉及醫療爭議，遭到首爾江南警察署調查。
相關爭議升溫後，全炫茂23日透過經紀公司發布聲明，並附上當時的醫療紀錄，內容顯示他當時被診斷為支氣管炎與喉炎，並開立包含營養補充點滴「Senevit」及維他命C製劑「Uni-C」等處方。
聲明表示，全炫茂是在醫院內接受靜脈注射，後續取得醫師同意後，才於車內繼續完成施打，相關醫療廢棄物也依照醫護人員指示，在後續回診時全數繳回。
而全炫茂公開的完整醫療紀錄中，還包括一項名為「M-Bix 100」的自費藥品，該藥品主要是用來改善男性性功能障礙（陽痿），全炫茂使用的甚至是高劑量。對此，有部分網友開始出現同情的聲音，認為他公開如此私密的醫療紀錄，可以看出他因為相關指控相當委屈。
然而，醫界看法仍偏向保留，大韓醫師協會指出，即便醫師有開立處方並完成院內診療，後續在醫療機構外進行注射行為，原則上還是屬於違規。醫師協會也表示，社會大眾對於「醫療行為不得在醫療院所外進行」的法律規定認知不足，未來將加強相關宣導。
