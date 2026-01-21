男星自曝高中遭霸凌「抽屜塞剩菜」主謀竟私訊求進演藝圈

張雁名透露高中曾遇到校園霸凌。（圖／翻攝自ensonchang IG）

八點檔演員張雁名以模特兒身分出道，2022年與小12歲的圈外女友結婚，育有一子「地瓜球」。張雁名20日在臉書上發文，透露自己高中時曾遭遇校園霸凌，這段往事成為他心中抹不去的陰影。多年後，當初帶頭霸凌他的人竟然私訊他，希望他可以帶他進入演藝圈，讓他相當傻眼。

張雁名在發文中提到，近日滑到許多網路影片，主題都是「校園霸凌」，讓他回想起高中最後三個月的經歷。當時正值聯考倒數，他卻遭到霸凌，持續約一個月，每天到學校都面臨惡作劇：桌上被塗滿膠水、抽屜倒滿吃剩的食物，書本更被撕得稀巴爛，「就這樣日復一日的循環著」。

直到最後他忍無可忍，當眾怒斥全班同學，並表示「再用一次我絕對加倍奉還，我知道是誰用的」。事後，他將情況告訴教官，學校也介入處理。事件雖然結束，但在他心中仍留下陰影，「那時候的我只是深深覺得我是不是在學校不是個受歡迎的人，也不敢把這事情告訴父母，怕他們擔心」。

如今身為父親，張雁名透露，這段往事讓他開始擔心孩子未來是否會遭遇類似情況，「他是不是也會跟當年的我一樣選擇不告訴父母，還是默默隱忍承受這一切？」他強調，希望社會各界重視霸凌事件，因為傷害不僅在身體，更會對孩子心理造成長期影響，也呼籲學校遇到這類案件應積極妥善處理，讓每個孩子都能在求學過程中擁有美好回憶。他說：「真心希望各種霸凌的事件能越來越少。」

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

