男星自清公開病歷 驚見「高劑量陽痿藥」！網：有夠委屈

韓國知名主持人全炫茂因9年前在綜藝節目中於車內施打點滴的畫面，遭民眾檢舉涉嫌違反醫療法，目前首爾江南警察署已展開調查。為證清白，其經紀公司罕見公開2016年完整病歷，然而處方中一項名為「M-Bix 100」的高劑量性功能障礙藥物意外曝光，反而引發網友熱烈討論與同情。

全炫茂近期遭檢舉違反醫療法並由警察介入調查。為了自清，全炫茂所屬經紀公司罕見公開個人私密病歷。 （圖/翻攝自 IG@junhyunmoo 、 韓網）

事件起因於全炫茂在2016年錄製《我獨自生活》時，節目中出現他在移動車輛內接受點滴注射的片段。隨著近期韓國演藝圈爆發「注射阿姨」等私下聘請無照人員進行非法醫療的醜聞，這段舊畫面再度被翻出，並遭民眾向國民信聞鼓檢舉。

全炫茂所屬經紀公司SM C&C於23日對外公開當時的詳細診療紀錄與收據。資料顯示，他在三週內曾三度前往醫院接受正規門診，經醫師診斷確認患有咽喉炎、喉嚨炎及胃食道逆流等症狀。公司強調，點滴是在醫療專業判斷下的輔助治療，事後也依規定將醫療廢棄物帶回醫院處理，並非聘請無照人員進行非法醫療。

病歷中的「M-Bix 100」藥品成為意外焦點。據悉，該藥品主要用於改善男性性功能障礙（陽痿），而全炫茂處方的100毫克屬高劑量版本。泌尿科專家表示，該藥物藥效通常在服用一小時後顯現，高劑量通常是在低劑量（50毫克）效果不彰時才會開立。

近期韓國演藝圈爆發「注射阿姨」等私下聘請無照人員進行非法醫療的醜聞。 （示意圖／Pixabay）

這項極具隱私的用藥資訊曝光後，在韓國網路社群引發巨大迴響。部分網友聯想到全炫茂過去曾多次在節目中提到受脫髮困擾，而部分脫髮藥成分（如非那雄胺）確實可能產生性功能障礙的副作用，推測其用藥可能是為了抵消脫髮治療帶來的副作用。

儘管曝光了尷尬的私密用藥，全炫茂「毫無保留」的自清行為反而贏得大眾同情。許多網友表示：「他得有多委屈才會說出服用這種藥的事？」、「如果刻意塗黑反而會被傳得更難聽，乾脆坦蕩蕩公開的精神令人佩服」。

