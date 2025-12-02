男星自爆曾被觀眾羞辱！靠崩潰現場練成強心臟 毒舌全面升級

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

2025台北喜劇節正式邁入第3屆，今年以「療笑（The Laughing Comfort）」為主題，規模比去年再升級！集結台北8大場館、64檔節目、超過101場演出，打造華語圈最盛大的現場喜劇嘉年華。台北喜劇節以「自由、放肆、開放、包容」為核心精神，不論是站立喜劇、即興、漫才、音樂喜劇到非語言表演，全都一次看個夠。

「壯壯」陳彥壯今年以新專場脫口秀開啟全場WTF沉船之旅。（圖／卡米地喜劇俱樂部提供）

曾演出影集《黑盒子》、《誰是被害者》的「壯壯」陳彥壯，以全新專場「壯壯毒舌脫口秀7－不好意思，請問你什麼意思？」再度回歸。延續去年《FAQ》一路加演24場完售的狂潮，今年的壯壯把毒舌火力全面升級，從「奇怪的人」到「奇怪的解釋」，他把日常生活裡那些讓人瞬間黑人問號的荒謬時刻蒐集成一整套「社會WTF圖鑑」。

談到生涯最荒謬的表演現場，壯壯爆料，「被質疑不好笑不是曾經，是每個禮拜的日常！」他回憶早年在卡米地1.0地下室表演，觀眾只有3位，其中兩位是老闆跟店員，唯一真正的觀眾還是非常景仰他的學弟。壯壯苦笑說：「結束後他拍著我肩膀說：『學長加油』臉上濕的是汗？淚？還是學弟的口水？我都分不清楚了。」被問到「收到最羞辱的話」是什麼，壯壯秒答：「有一次我講完準備謝幕，一位觀眾突然興奮問：『要開始講笑話了嗎？』」他笑稱那刻彷彿被天雷劈中，但仍霸氣表示，「我會扛著所有羞辱，變成養分，成為真正的喜劇之王！」







