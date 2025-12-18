男星自爆童年創傷！認了缺父愛陰影 渴望成家有小孩

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

創作才子楊肅浩寫歌剖析親情缺憾自揭童年創傷，以新歌〈八月初八〉解開「父親結」的缺愛陰影，藉由音樂自我療癒及與父親和解的同時，並將成長過程中累積的遺憾轉化為最溫柔而真誠的告白，同時為「而立之年」面對成家生子人生階段勾勒出藍圖想望。

楊肅浩以新歌解開缺愛陰影。（圖／典選音樂提供）

今年憑藉著《像咱這款人》專輯入圍今年金曲台語歌王、專輯等多項大獎的楊肅浩，近期推出專輯中的「童年創傷三部曲」之一的〈八月初八〉，不同於過往歌頌親情的歌曲，楊肅浩把大家熟悉的「88父親節」當成歌名，娓娓道出自己在成長歷程中的缺憾。他坦言歌曲前後花了三年修修改改，終於在去年自己滿30歲的隔一天完成整首歌，「因為而立之年的感觸，才理解父親可能也沒有一個很好的模板，在為人父的年紀，他有著很多對未來或對這個小孩，不確定的茫然。」

楊肅浩在新歌中，也透露想要成家生子的想法。（圖／典選音樂提供）

楊肅浩在新歌中也透露了成家生子的想法，目前與女友感情穩定，他坦言因為從事教育工作，讓他看到社會上有許多「生而不養，養而不教」的家庭，讓小孩在成長階段無所適從，加上高物價、高房價對現在出社會的年輕人的壓力，讓自己對於要前進到「結婚生子」階段還處「準備中」狀態。雖然成家時間未確定，但喜歡小孩的楊肅浩仍把「結婚生子」當成是人生的計畫之一，他坦言因為從小家庭不完整，加上自己父母親都不在身旁照顧自己，讓巨蟹座的他對於「家」更有強烈渴望，「希望結婚後有一兩個可愛的小孩，自己能陪著他們慢慢成長。」

除了籌備「像咱這款人」北、高兩場巡迴演出工作外，今年下半年工作滿檔的楊肅浩前陣子還因為參加了「台北大巨蛋 民歌大團圓」，而成就了人生第一次的大巨蛋演出，與許多資深民歌手前輩同台。提及過程中最難忘的回憶，楊肅浩透露曾和前陣子甫仙逝的「民歌教父」楊弦老師一起上過唱歌課，讓他感受到前輩的專業及溫暖，「沒想到這場經典的演唱會後幾周，就看到老師過世的消息，讓我覺得人生有什麼想做的是要及時，把握跟身旁的親友相處的時光。」

