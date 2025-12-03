男星花8800萬換自由身 「突剃頭動刀」 身體現況曝光

網紅歌手郭聰明因遺傳性疾病動刀。（圖／翻攝自郭聰明微博）





網紅歌手郭聰明在抖音擁有3000萬粉絲，日前他透露自己多年來深受遺傳性罕見疾病「原發性顫抖症（特發性震顫）」所苦，從手抖逐漸蔓延到頭部、聲帶，嚴重時甚至難以握筷、持話筒，對於吞咽也有影響，讓他決定開刀治療，術後現況也隨之曝光。

郭聰明的遺傳性罕見疾病「原發性顫抖症」從12歲開始困擾自己，在2023年為了和經紀公司解約，最後慘賠將近2000萬人民幣（約8830萬元台幣）才換回自由身，當時壓力讓他一度酗酒、病情惡化導致急性胰腺炎暴瘦15公斤，隨後他也學會用音樂來轉移焦慮。

在今年11月12日郭聰明也因原發性顫抖症更加嚴重，而決定進行手術，因手術僅能治療單側，選擇先進行左側治療，他十分擔心術後會引發發音困難，導致歌手生涯終結，但所幸手術順利，術後他也透過社群和粉絲報平安。

如今已經返家靜養的郭聰明，也透露只有術後幾天有點頭暈，但醫生其事有提醒過，而如今恢復狀態良好，他不僅有去跑步，還表示自己過陣子就可以恢復唱歌，讓不少粉絲都期待不已。



