男星萬元外套上海被偷激喊「不想再來」！小粉紅怒嗆：滾回你的醜國

美籍華裔歌手SAM LIN林中宣近日在中國上海的一次百貨公司如廁經歷，意外成為社群熱議焦點。他透露，在短短幾分鐘內，新購入、價值約台幣一萬元的外套從廁所旁的置物平臺被人偷走，讓他當場感到無奈，甚至直言：「我不想再來上海了！」此言一出，引發大批中國網友在微博上強烈反應，怒嗆「你還是回台灣吧」。

林中宣出身音樂世家，精通小提琴、鋼琴、吉他與爵士鼓等多種樂器，並活躍於創作與社群短影音分享，IG粉絲超過33萬。他日前抵達上海，於百貨公司如廁時，將前一天購買的潮牌外套暫放在洗手臺旁。不料外套在他如廁期間被竊，林中宣當場感到驚訝，並表示：「我在美國都很難遇到這種事情......我不想再來上海了。」

林中宣在社群平台發布影片，分享自己在上海如廁時被偷外套的經歷。（圖／翻攝自IG @samlinmusic）

當地朋友隨後協助報警，並等待警方調閱監視器追查竊賊。林中宣在影片中透露，等待過程中，廁所清潔員曾提醒他春節期間容易發生竊案，甚至有人只離開一分鐘手機就被偷。他也在社群上向竊賊表達善意：「偷我外套的小偷你好。如果你看到這個影片，你可以留言一下嗎？我幫你買一個新的外套。不要再偷東西了。Thank you my friend。」最終，警方順利找回外套，林中宣對此表示感謝：「謝謝上海的警察，幫我找到我的外套，我很開心！」他也透露，未來可能會避免在百貨公司如廁，「我不上了，我憋！」

林中宣剛買的萬元外套在上海被偷走（圖／翻攝自IG @samlinmusic）

影片與事件曝光後，在中國社群平台上掀起熱烈討論。大批「小粉紅」針對林中宣的行為提出批評，有人留言表示「首先你不應該亂放」、「上海不缺你一個」，甚至直言「滾蛋，別來上海了」、「誰要聽你的歌，趕緊回去吧」、「別來了，連一件外套都管不住，笑死」，並質疑衣服可能被「當成垃圾收走的」。此外，部分網友認為此事浪費警力，懷疑林中宣是在「故意碰瓷」或「博流量」，評論道「誰會進衛生間把衣服脫外面？這做法太反常了」、「三流歌手賣歌的，拉黑即可」、「自導自演吧，誰要你那個破衣服，沒准還有病毒呢」，甚至有人痛批「那就回你的醜國吧」。

