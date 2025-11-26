男星表弟柬埔寨失聯！媽聽求救訊息心碎 最新狀況曝

仝卓（左）透露表弟李怡亨（右）13日外出工作後失聯。（圖／翻攝自仝卓微博）





中國大陸男星仝卓曾是美聲組合「聲入人心」成員。近日，他在微博發文求救，表弟李怡亨13日外出工作後失聯，疑似被困在柬埔寨，而仝卓的阿姨、李怡亨的媽媽也發文表示，「失聯後，他曾透過手機給家裡傳來幾段模糊的消息，聲音非常虛弱。」

李怡亨媽媽悲痛發文。（圖／翻攝自微博）

李怡亨的媽媽悲痛提到，接到電話的時候，「我的手一直在發抖，聽到孩子說我想回家的那一刻，我的心都要碎了。」根據當時的設備共享紀錄，李怡亨最後信號曾短暫出現在柬埔寨班達棉吉一帶，懇請外界伸出援手，「我不敢奢求大多，也不敢指責任何人，只希望兒子能活著、平安地回到家裡。」

仝卓今（26）日再度發出緊急求助聲明，由於網路上流傳李怡亨已經獲救的消息，他強調「仝卓表弟目前並未獲救」，「相關熱搜信息與事實嚴重不符，存在混淆視聽、誤導公眾的嫌疑。截至本聲明發布時，中國駐柬埔寨大使館尚未同步任何關於李怡亨獲救的官方消息。」

仝卓今日再度發出緊急求助聲明。（圖／翻攝自微博）

仝卓懇請相關平台立刻查核、糾正不實消息，以免影響搜救工作，並請社會大眾持續關注這件事情，而截至目前為止，李怡亨仍下落不明，今天下午柬埔寨華人民間組織與他的媽媽取得聯繫，商量贖金的事宜。



