男星表弟柬埔寨失聯！「我想回家」求救語音流出…母心碎

娛樂中心／張予柔報導



中國男星仝卓曾是男團「聲入人心」成員，25日晚間突然在微博發出一篇求救文，希望外界協助尋找失聯的表弟李怡亨。他透露，表弟於11月13日外出工作後失聯，最後手機定位訊號顯示疑似在柬埔寨一帶。此貼文一出立即引發網友關注與討論，不少粉絲表達關心，並協助擴散訊息，希望能早日找到李怡亨。





中國男星表弟赴柬埔寨失聯2週！「我想回家」求救語音流出…母心碎

中國男星仝卓在社群平台發布求救貼文，表示表弟赴柬埔寨工作後失蹤，希望大家能協助尋找。（圖／翻攝自微博@仝卓）

廣告 廣告

仝卓在貼文中指出，表弟李怡亨13日外出工作後突然失聯，他與表弟母親焦急萬分，持續嘗試聯絡他，但僅接到幾段聲音非常虛弱、訊息模糊的電話，表弟甚至低聲說出「我想回家」，令母親徹底崩潰。他哀嘆，「從來沒想過有一天，會用這種方式去找他」。仝卓透露，表弟的媽媽現在狀態很差，「阿姨現在每天都在等一句『我回來了』，我也希望，那個陪我長大的弟弟還能回來，感謝每一位轉發的好朋友」。

中國男星表弟赴柬埔寨失聯2週！「我想回家」求救語音流出…母心碎

表弟李怡亨的母親也在微博心碎的發文，描述當時揭到兒子電話的恐懼和無助。（圖／翻攝自微博@單親媽媽柬埔寨救子）

李怡亨的母親則在微博以「單親媽媽柬埔寨救子」帳號發文，描述兒子失聯後的恐懼與無助，她表示「接電話時手一直在發抖，聽到孩子說『我想回家』的那一刻，我的心都要碎了」。她強調，雖掌握最後定位訊號在柬埔寨班達棉吉一帶，但因跨境安全與個資問題，無法公開細節，僅願意提供給可信單位協助救援。所幸在中國駐柬埔寨領事館協助下，仝卓的表弟李怡亨已安全抵達領事館，脫離險境。仝卓與家人對各界關注與幫助表達感謝。





原文出處：中國男星表弟赴柬埔寨失聯2週！「我想回家」求救語音流出…母心碎

更多民視新聞報導

香港大火／宏福苑惡火！妻受困23樓聽尪電話教1招逃生

喊抵制卻狂排！日連鎖壽司店「中國爆滿」號碼牌被黃牛炒翻

國道外國男跳車熱舞！44秒片流出…後車傻眼：是喝醉了？

