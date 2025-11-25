男星表弟驚傳「柬埔寨工作失聯」！媽接最後電話心碎：非常虛弱、恐懼

娛樂中心／黃韻璇報導

中國歌手、演員仝卓2020年自爆考大學時舞弊，在經過相關單位調查後，不僅大學畢業證書取消，連父親的官位也受到牽連，工作一夕間丟光光，近日他再度登上媒體版面，不過是一則求救訊息，他表示與自己一起長大的表弟11月13日外出工作後失聯，疑似受困柬埔寨。

仝卓25日晚間發文表示，失聯者是自己的表弟，兩人從小一起長大，他透露，11月13日表弟外出工作後失去聯繫，目前已經掌握表弟最後一次出現的位置，通過各種方式找人，他悲嘆「從來沒想過有一天會用這種方式找他，希望那個陪我長大的弟弟還能回來」。仝卓也表示目前阿姨狀態很差，每天都在等一句「我回來了」，發文是希望能請眾人幫忙轉發、提供建議。

此外，仝卓還附上阿姨的微博發文，李媽媽的微博帳號是「單親媽媽柬埔寨救子」，文中透露，兒子李怡亨在今年11月13日外出工作後失去聯繫，直到現在一家都無法確認他的真實狀況。李媽媽指出，失聯後，他曾透過手機給家裡傳來過幾段模糊的消息，聲音非常虛弱。

李媽媽悲道，「我知道，那是他極度疲憊、非常恐懼的時刻。接電話的時候，我的手一直在發抖。聽到孩子說我想回家的那一刻，我的心快要碎了」。在失聯前，他們透過合法方式掌握了他最後出現的大致區域訊息，也查證了相關位置。根據當時的設備共享記錄，他的最後訊號曾短暫出現在境外柬埔寨班達棉吉一帶。

李媽媽求助表示，因為涉及跨國安全、個人隱私，無法確定當地環境的實際情況，不便在公開平台上展示定位截圖、園區名稱或衛星圖。喊話「如果有媒體老師、公益人士、法律工作者、或願意伸出援手的專業人士，我願意私下提供完整資料（包括最後定位、地圖環境、相關紀錄）」。

李媽媽直言，在這段時間裡，她已經向相關部門、相關機構進行了溝通，也嘗試聯繫各種管道。但情況依舊沒有改觀，一家人整夜整夜睡不著，大嘆「作為母親的心真的扛不住了。我不敢奢求太多，也不敢指責任何人，只希望兒子能活著、平安地回到家。如果你有辦法幫我，或是願意幫我把這條求助轉出去，讓更多能夠提供幫助的人看到，我都會感激一輩子」。

