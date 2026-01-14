男星西門町唱韓文歌！遊客驚呼「是韓國歌手嗎」真實身分曝光

記者徐珮華／台北報導

洪暐哲日前於西門町舉辦簽唱會，首度公開演唱韓文新歌〈어쩌면 너도 或許你也〉，不僅引起路過的韓國觀光客頻頻駐足詢問「是韓國歌手嗎」，甚至還有遠從匈牙利前來的粉絲到場，讓他感動表示：「看到不同國家的粉絲為了我來到這裡，真的很不可思議，也很感謝。」他也心疼地說：「很多粉絲從白天一路等到晚上，天氣又這麼冷，真的辛苦他們了！」

洪暐哲舉辦〈어쩌면 너도 或許你也〉簽唱會。（圖／年代整合行銷提供）

洪暐哲為戲劇《整形過後》獻唱〈어쩌면 너도 或許你也〉，以溫柔卻深刻的情感，描寫人們在生命裂縫中尋找修補方式的過程——有人選擇手術刀，有人選擇時間，他則用歌聲，替一段來不及好好告別的感情，找回最真實的模樣。他透露歌曲錄製過程壓力不小，因為是第一次完整挑戰韓文抒情曲，希望發音與情感都能做到位，「那段時間每天都在反覆聽、反覆練，只希望不要辜負這首歌，也不要辜負戲。」

除了演唱插曲，洪暐哲也在《整形過後》飾演護理師林麟。談到首次拍戲的心情轉折，他坦言一開始相當不安：「剛開始拍攝真的可以用『驚嚇』兩個字形容，因為以前唱跳表演舞台的妝造都很精緻，但拍戲時導演要求自然、貼近護理人員的設定，所以我幾乎不上底妝，只做簡單遮瑕跟修容，一開始真的很焦慮。」直到看見鏡頭中的自己，他才慢慢理解導演的用意：「後來發現那樣的自己很真實，也更貼近角色，才懂導演說的『真實才是本質』。」

洪暐哲跨足戲劇，在《整形過後》飾演護理師林麟。（圖／年代整合行銷提供）

洪暐哲也分享，這次拍戲讓他學到很多關於「收」與「留白」的表演方式，和舞台上比較外放的演出截然不同，對他來說是一次很珍貴的經驗。他預告今年將舉辦個人專場演唱會，並持續推出全新單曲作品，專輯計畫也正如火如荼籌備中，展現全力衝刺音樂事業的決心與野心。

