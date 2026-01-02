男星設局指控！受害者媽媽當場崩潰哭了 「衝突畫面」遭偷拍全外流

記者蔡維歆／台北報導

黃信赫飾演屢屢違規、情緒失控的學生。（圖／小公視提供）

本集邀請黃信赫飾演屢屢違規、情緒失控的學生，故事從再日常不過的違規事件開始。李承翰上課玩電動被老師制止，放學後被要求到教師辦公室說明，氣氛卻急轉直下。鏡頭搖晃、情緒失控、老師伸手向前的瞬間，被定格成最具爭議性的畫面，一段足以毀掉老師生涯的「證據」。

張詩盈飾演的母親情緒潰堤，堅信孩子遭到不當對待，衝進學校要求給交代。（圖／小公視提供）

影片曝光後，引發校園譁然。張詩盈飾演的母親情緒潰堤，堅信孩子遭到不當對待，衝進學校要求給交代；王鏡冠飾演的校長，面對家長與輿論壓力，只能先行停職老師嘗試穩定局勢。所有決定看似合情合理，卻讓黃信赫飾演的學生，更像是體制下的受害者。



隨著《成仁高中偵探社》外部偵探社介入調查，真相開始浮現。完整影像曝光後才發現，這場衝突早已被「預告」。李承翰事前請同學偷拍，刻意言語挑釁、步步逼近，成功激怒老師；而網路上流傳的那支影片，正是經過剪輯後留下最容易引爆怒火的片段。

