男星豪宅驚爆性交易！「3女1男」關鍵畫面全曝光 他疑默認退社止血

記者陳宣如／綜合報導

近期爭議不斷的南韓知名饒舌歌手兼音樂製作人MC夢（MC몽），再次成為輿論焦點——這次，他位於首爾市中心的高級公寓竟疑似成了性交易場所，甚至有民眾直接向管理室舉報，引發軒然大波。最新曝光的監視器畫面顯示，深夜時分，三名女子與一名男子搭電梯上樓，畫面中的男子身分疑與MC夢相關，引發熱議。

MC夢近期被爆出不倫戀、非法用藥、性交易等多個爭議，形象幾近崩塌。（圖／翻攝自韓網）

據韓國TV CHOSUN電視台昨（4）日報導，該台記者早在1月30日取得影片，揭露MC夢疑似在自宅公寓內涉及性交易。公寓管理室表示，近期多名住戶陸續投訴：「公寓好像有人在從事性交易」、「這裡似乎被用來辦派對甚至進行性交易」。經調閱監控，畫面顯示深夜11點，三名酒店小姐與MC夢的一名男性友人搭乘電梯進入公寓。對此，MC夢向媒體澄清，當晚只是與熟人聚餐並舉辦小型紅酒派對，他強調：「她們在酒吧工作，不代表都從事性交易。」不過，隨著記者持續追問，據傳MC夢最終對外界所稱的性交易嫌疑有所默認，並主動提出退出原所屬公司「One Hundred」。目前，MC夢方面尚未對事件發布正式聲明。

韓媒爆出MC夢自宅公寓疑似淪陷為性交易場所。（圖／翻攝自YouTube @뉴스TVCHOSUN）

這起事件發生之際，MC夢近期爭議已不止一樁。去年，他突然遭所屬公司「One Hundred Label」解除職務，隨後被傳與公司共同代表車佳媛（차가원）涉及婚外情，雙方皆予以否認。更早之前，他也曾被媒體爆料疑似非法取得精神安眠藥「唑吡坦（Zolpidem）」，錄音檔中，一名前經紀人表示MC夢曾透過他取得藥物，並暗示公司內另一相關人士對處方細節更熟悉。對此，MC夢最初稱錄音檔可能為偽造，否認違法行為，但後來又承認「可能曾使用剩餘藥物」，引發外界對其說法自相矛盾的質疑。

MC夢原先向韓媒澄清只是在住宅舉辦熟人之間的小型派對。（圖／翻攝自YouTube @뉴스TVCHOSUN）

根據韓國現行《醫療法》，代他人領取藥物本身即屬違法，精神藥物更須由本人親自領取。近日MC夢性交易疑雲曝光後，再度將他的演藝事業推向風口浪尖，先前的不倫戀傳聞與非法用藥爭議也被重新翻出，醜聞層出不窮，形象幾近崩塌。網友與粉絲在社群平台上熱烈討論，事件熱度持續攀升，整起風波已成為演藝圈近期最受矚目的話題之一。

