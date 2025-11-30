男星趁演員妻赴中拍戲大搞不倫戀 輪戰空姐＋小孩老師
資深名嘴許聖梅總是在各大綜藝節目上暢談娛樂圈秘辛，成為觀眾茶餘飯後的熱門話題。最近她在節目中驚爆某對銀色夫妻，老公竟然趁著妻子外出拍戲期間，在外頭「偷吃」不只一人，讓所有人都聽得目瞪口呆。
許聖梅透露，這對明星夫妻當初是因戲結緣，兩人外型登對，可說是「郎才女貌」，婚後也有小孩，演藝事業更是如日中天。這對夫妻曾約定好其中一人在外工作拍片時，另一人就得留在家裡專心照顧孩子。沒想到當明星妻子遠赴中國拍攝新戲時，丈夫卻被眼尖狗仔隊捕捉到出軌畫面。
更驚人的是，跟拍的狗仔發現男星的「獵豔名單」有兩位。首先，他被拍到送一位外貌、身材都出眾的空姐回家，甚至還跟著進入對方的住處，共處一段時間才出門接小孩放學。緊接著他又不甘寂寞，帶另個女人直奔汽車旅館開房，這位「小三」的真實身分居然還是自己小孩的幼兒園老師，這段「一夫劈二女」的毀三觀關係著實讓人傻眼。
許聖梅指出，當狗仔隔天再度跟蹤男星和空姐的「地下情」時，男星似乎有所警覺，在前往某間知名摩鐵的途中，突然將車子轉進巷子，讓空姐先下車避嫌。然而，空姐卻大意忘了帶走名牌包，才讓這段婚外情徹底曝光。許聖梅指出當年這起事件曾引發軒然大波，雖然男星的明星妻子曾氣到放話「絕不寬恕」，但最終兩人沒有選擇分道揚鑣，直到今日仍維持著婚姻關係，活似乎過得挺美滿。至於這對明星夫妻究竟是誰，許聖梅則守口如瓶，直言「因為過去就算了」，不願再多做透露。
