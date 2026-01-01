男星跨年夜痛失媽媽！「國寶級配音員」病逝享壽76歲 好友：已昏迷十天

記者趙浩雲／台北報導

韓國配音員宋道順（송도순）傳出辭世。（圖／翻攝自ogbunnamgung IG）

南韓配音界痛失重量級人物，被譽為「國民聲優」的宋道順（송도순）傳出辭世消息。她因替經典動畫《湯姆貓與傑利鼠》獻聲而廣為人知，近年卻長期與病魔纏鬥，家屬於1日證實，她已於去年12月31日晚間在醫院安詳離世，享壽76歲，消息曝光後震撼南韓演藝圈。

據了解，宋道順於去年12月31日晚間10點左右在建國大學醫院病逝，家人全程陪伴走完人生最後一程。靈堂設於首爾峨山醫院，並預定於3日清晨6點20分出殯，送她最後一程。

宋道順1967年以配音員身分踏入演藝圈，除了《湯姆貓與傑利鼠》外，也曾為《101忠狗》、《我朋友龍》等多部知名動畫注入靈魂，多年來活躍於廣播與動畫配音領域，對南韓配音文化影響深遠，並於2020年獲頒寶冠文化勳章，肯定其一生貢獻。

事實上，宋道順早在2019年便曾在節目中透露罹患甲狀腺癌，多年來積極接受治療，仍不敵病情惡化而辭世。她的長子為演員朴俊赫，曾演出《醫法刑事》、《朝鮮生存記》等作品，次子則在體育頻道任職。跨年夜痛失至親，讓朴俊赫與家人承受極大哀痛。

此外，歌手南宮玉芬（남궁옥분）也在噩耗曝光後透過社群平台發文哀悼。她透露，宋道順在離世前已陷入昏迷長達10天，原本還以為對方能再度醒來、病情好轉，未料最終仍天人永隔，讓她難以接受。

南宮玉芬感嘆，去年8月24日兩人最後一次見面時，宋道順看起來氣色好轉，一起吃著冷麵與烤肉的畫面，如今卻成了最後的回憶，並不捨寫下，再也無法在任何地方見到或聽到宋道順，向這位摯友致上最深的追思。

