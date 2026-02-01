男星逛百貨靠「這1招」停車費變0元！掀4.4萬人共鳴

娛樂中心／周孟漢報導



許多百貨公司的停車收費高，所以量販店或百貨公司都提供「消費折抵停車費」的機制，讓民眾購物之餘也能減輕停車負擔，即便如此，有時還是會出現消費金額不夠，導致需要付停車費的窘境。對此，現年28歲的男星黃宏軒就分享了自己的「省停車費」密技，讓不少網友大讚，這是「台灣人的友善默契」。

黃宏軒近日透過IG上傳一段影片，只見他先是站在停車繳費機前面，當他輸入完車號後，便要大家「先別繳費」，可以先看看擺在一旁，看似是垃圾的折價券，表示「旁邊會有很多人不用的這些券，我們就來一張一張試！」沒想到才試到第2張，他150元的停車費就全被折抵完畢，讓他開心直喊「學起來，停車費全都省下來」，並在文章中稱這是「私藏很久的停車場隱藏技能」。

黃宏軒分享了「私藏很久的停車場隱藏技能」。（圖／翻攝自IG ＠xuan_0814）





4.4萬人朝聖讚爆！網揭停車場「潛規則」





如此方便的小撇步曝光後，立刻吸引超過4.4萬名網友按讚，高喊「感謝前人種樹」、「這招真的不錯」、「這真的是台灣人的善」、「太強了啦謝謝好心人」、「台灣人的默契」、「我們都有共同的默契折抵夠了就放旁邊，會有人使用的」。而黃宏軒本人也在留言區喊話「有多的折抵券，放在箱子上就好，讓下一個人也能用到，一起打造善的循環」。

黃宏軒才試到第2張，他150元的停車費就全被折抵完畢。（圖／翻攝自IG ＠xuan_0814）





從停車券到衛生紙！台灣人「共好良善」暖哭全場





事實上，過去Threads上就曾有網友分享過這招「省停車費」密技，當時原PO本以為這只是「都市傳說」，沒想到實際測試過後還真的有用，且除了停車費外，當時甚至有網友分享她在公廁發現衛生紙沒了，但有人留下小包衛生紙給下一位使用，或者郵局排隊時，有人把號碼牌讓出等暖心行徑，種種生活小細節都讓人看見台灣人那份共好的良善，以及對彼此最真摯的體貼。

有網友曾在郵局排隊時，遇過有人把號碼牌讓出等暖心行徑。（示意圖，非當事郵局／翻攝自中華郵政網站）













