男星遭暗黑界周杰倫強吻！合體波神美園和花 3人「吹直笛」情慾畫面流出

來自香港的創作歌手李拾壹，過去曾參加台灣選秀歌唱節目《聲林之王3》，以生動幽默的表演方式引起討論關注，近期他發行全新單曲〈中長髮男〉，透過自身髮型為創作靈感，在頭髮的長度之間，高唱心靈富足與快樂自由，期許每個留頭髮男人都能解放頭皮，享受髮絲隨風飛舞的痛快感受，而該曲邀來「暗黑界周杰倫」東尼大木與成人片女星「波神」美園和花主演，三人不僅上演一段色氣感十足的「直笛演奏」，東尼大木還直接向李拾壹索吻，讓他嚇到直呼：「以後不知道如何看待東尼先生的成人動作片。」

李拾壹新歌MV邀來東尼大木、美園和花演出。（圖／李拾壹提供）

關於新歌MV，李拾壹特地遠赴東京拍攝，找來日本成人影業兩位重量級台柱：東尼大木、美園和花同台主演，三人合體除了有許多精采對手戲，還一起在鏡頭前表演「吹直笛」，讓現場笑聲不斷。李拾壹表示：「我在拍攝之前，剛好看了Netflix的實境節目《接吻生死戰》，對成人片演員有初步認識，沒想到在正式接觸後，給我全新震撼教育，因為他們隨時都可以進入『備戰狀態』，即便是簡單的劇情，他們依舊能展現那份『色氣』感，跟他們對戲太好玩了。」

李拾壹新歌MV邀來東尼大木、美園和花演出。（圖／李拾壹提供）

擁有傲人上圍身材的成人片女星美園和花，在MV裡扮演李拾壹的老婆，兩人一下十指緊扣又一下相互擁抱，讓他緊張直呼：「我會不會被全天下的男人給怨恨」不過當遇到東尼大木來拜訪時，劇情竟出現驚人反轉，在成人片沙場征戰無數的他，毫不掩飾在鏡頭表現情慾面向，甚至還直接向李拾壹索吻，爆笑無俚頭劇情，成為MV一大高潮。李拾壹笑說：「跟兩位大神對戲真的很緊張，但東尼大木先生很懂得掌握氣氛，不斷在拍攝過程一直唱周杰倫的歌逗我笑，甚至在親吻前還先刷好牙，只是突如其來被他親吻，感覺真的很奇妙，原來這就是演成人片的感覺啊。」

