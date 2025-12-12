男星遭樹幹「直插後背」 劇痛宛如被卡車撞擊

資深演員陳文山憑多部戲劇中的反派角色深受觀眾熟知。（圖／年代提供）

資深演員陳文山，憑多部戲劇中的反派角色深受觀眾熟知，然而現實生活中的他其實親切爽朗，幽默風趣。近日他登上《聚焦2.0》時大方自爆自己是個名副其實的「螞蟻人」，台南出生的他表示愛吃甜食這件事彷彿刻在DNA裡，若要吃甜的就要吃「很甜」，是堅定的全糖派！但隨著年紀漸長，加上有糖尿病家族史，讓他開始關心自身健康狀況。所幸近年檢查結果都相當正常，讓他笑稱自己是「天選之人」。

出道38年戲齡深厚的陳文山，因「天生壞人臉」著稱，作品橫跨八點檔、連續劇與古裝戲，演技毋庸置疑。談及多年拍戲經歷，陳文山分享某次在山坡拍攝打滾動作戲時，因場地未徹底檢查，加上穿短袖無法配戴護具，只能硬著頭皮上陣。沒想到正式翻滾時，竟被剛鋸過的樹幹「直插後背」，劇痛宛如被卡車撞擊，甚至一度無法呼吸、腦中閃過「人生到此為止」的念頭。所幸緊急送醫後確認無大礙，他也立刻返回劇組繼續拍攝，敬業態度令人佩服。

廣告 廣告

雖然有家族病史，愛吃甜食的陳文山仍難抵珍珠奶茶、楊枝甘露等甜品誘惑。節目製作單位特別邀請專家，利用燕麥、黑芝麻粉、黑豆粉及水果調製出「李多慧果昔」，希望幫他解饞兼顧健康，起初他半信半疑，但淺嚐一口後立刻驚呼：「超好喝！」甚至現場跳起時下爆紅的「上車舞」，逗得全場哄堂大笑。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

她懷孕9月卻慘遭生母剖腹奪胎！胎兒被取出後丟進垃圾桶 生父竟是繼父

她曝酒店男客「手機桌布共通點」10個裡中9個 網驚：每日恐婚

陳冠希「不雅照事件」有內幕！王晶爆外流關鍵：不是送修電腦